Полетные секреты: лучшее время для покупки билетов на самолет

Рейсы в часы пик, проблемы с багажом и регистрацией, неудачно выбранный день для путешествия – все это может значительно увеличить расходы на полет. При этом есть способы не только чрезмерно не потратиться, но и сэкономить.

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Выгодно приобрести билеты на самолет можно в определенные дни недели. Об этом пишет британское издание Express, которое цитирует РИА Новости.

Так, при бронировании, например, в среду, риск переплаты за билет возрастает. При этом, в воскресные дни цена падает в среднем на 4%, отмечается в публикации. Скидка довольно весомая, если билет нужен не один, а, например, на несколько человек или группу путешествующих.

Изучением темы детально занялась одна из компаний, в задачу которой, кроме прочего, входит поиск дешевых авиабилетов. Специалисты выяснили, что сэкономить можно, запланировав вылет на пятницу: если сравнивать с выходными, сберечь удастся до 20%.

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Чтобы управлять бюджетом грамотно, необходимо учитывать и аэропорт. Например, Хитроу в британской столице – один из наиболее дорогих. А если пользоваться другими воздушными воротами, то сэкономить можно и до 500 фунтов, пишет издание. Не увеличить расходы поможет и планирование пути из аэропорта и обратно, с учетом стоимости проезда.

"Иногда дешевый аэропорт может добавить транспортных расходов", - подчеркивают авторы исследования.

Приобретать билеты в обе стороны у одной и той же компании тоже не всегда выгодно, случается так, что разными лететь дешевле.

Подводя итоги, издание отмечает, что всегда лучше приехать в аэропорт заранее, так как на решение многих вопросов может потребоваться время. В том числе на те, что позволят сэкономить. Например, это касается бесплатного повышения класса авиабилета.

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