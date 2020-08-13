13:25 13 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.56
  • USD16.61
  • RUB0.23
  • RON4.04
  • UAH0.60
Поиск
Протесты в Белоруссии. Архивное фото

В МВД Беларуси сообщили еще о 700 задержанных после протестов

© Sputnik /
Общество
Получить короткую ссылку
152 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200813/31282072/mvd-belarus-soobschili-esche-o-700-zaderzhannykh-posle-protestov.html

Беспорядки в Беларуси утратили массовость, отметили в МВД этой страны, но уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким.

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Порядка 700 человек были задержаны в среду в Беларуси за участие в несанкционированных массовых акциях. Об этом заявили в министерстве внутренних дел этой страны.

Протест против насилия.
© Sputnik / Виктор Толочко
Четвертая ночь протестов в Беларуси: столкновений меньше - видео
В сообщении пресс-службы МВД в Telegram отмечается, что в среду на различных интернет-ресурсах размещались призывы к блокировке дорог, в связи с чем общественный транспорт ходил с перебоями.

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. В первые дни протестов протестующие сооружали баррикады, а правоохранители разгоняли их при помощи спецсредств. Ранее сообщалось о том, что задержано около шести тысяч человек.

Кроме того, как заявили в четверг в МВД, 103 правоохранителя пострадали в результате противоправных действий со стороны участников массовых акций 9-13 августа. На данный момент 28 из них госпитализированы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Жесткость и ненасилие: в Белоруссии - четвертый день протестов
Третья ночь протестов в Беларуси: вновь задержания - видео
Вторая ночь протестов в Беларуси: как это было


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Дуэйн Джонсон.
Рейтинг самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes
Крик отчаяния: аграрии готовы бросить все и уехать за границу.
Крик отчаяния: аграрии готовы бросить все и уехать за границу
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове
Ситуация с COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться