В МВД Беларуси сообщили еще о 700 задержанных после протестов

Беспорядки в Беларуси утратили массовость, отметили в МВД этой страны, но уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким.

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Порядка 700 человек были задержаны в среду в Беларуси за участие в несанкционированных массовых акциях. Об этом заявили в министерстве внутренних дел этой страны.

В сообщении пресс-службы МВД в Telegram отмечается, что в среду на различных интернет-ресурсах размещались призывы к блокировке дорог, в связи с чем общественный транспорт ходил с перебоями.

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. В первые дни протестов протестующие сооружали баррикады, а правоохранители разгоняли их при помощи спецсредств. Ранее сообщалось о том, что задержано около шести тысяч человек.

Кроме того, как заявили в четверг в МВД, 103 правоохранителя пострадали в результате противоправных действий со стороны участников массовых акций 9-13 августа. На данный момент 28 из них госпитализированы.

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