Правила въезда на Украину для граждан Молдовы изменились: что надо знать

КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. С 13 августа несколько изменились правила въезда на территорию Украины для граждан Молдовы. Сообщает посольство РМ в соседней стране.
Во-первых, на контрольно-пропускном пункте необходимо представить страховой полис, который послужит гарантией оплаты расходов, связанных с лечением от COVID-19.
"Полис должен быть выдан страховой компанией из Молдовы, зарегистрированной на Украине, или иностранной компанией с представительством или партнером на Украине. Срок действия документа должен покрывать время пребывания на территории страны", - пояснили в посольстве.
На КПП необходимо представить тест на COVID-19 по методу ПЦР, сделанный не ранее, чем за 48 часов до пересечения границы в лаборатории на территории Молдовы. Документ желательно должен быть на русском или английском языках.
"Этот механизм вступил в силу с 13 августа и предусматривает освобождение иностранных граждан от обязанности изолироваться дома или находиться на карантине после въезда на Украину на основании представления отрицательного результата теста на COVID-19 (методом ПЦР)", - отметили в дипмиссии.
При этом граждане Молдовы, которые не представят на КПП отрицательный результат теста на COVID-19 (методом ПЦР), обязаны самоизолироваться дома (у родственников, друзей, съемном жилье) или их поместят в карантин (места наблюдения) на срок 14 дней, с установкой приложения "Действия дома" в личный мобильный телефон.
"Важно. Граждане Молдовы, находящие в изоляции или в карантине на территории Украины, могут сдать тест на COVID-19 (методом ПЦР) в украинских лабораториях в течение 48 часов с момента пересечения границы", - подчеркнули в посольстве.
Перед тем, как отправиться на территорию Украины, молдавские власти рекомендуют предварительно ознакомиться со всеми правилами и условиях пересечения границы этого государства.
"Украинские власти продлили карантинный период до 31 августа с соблюдением всех действующих норм: обязательно ношение защитных масок в общественных местах и на работе, соблюдение социальной дистанции и других мер личной защиты", - отметили в молдавской дипмиссии.
При возникновении проблемных ситуаций следует обращаться в консульский отдел посольства Молдовы на Украине по номеру телефона +380-44-521-22-79 или электронной почте kiev@mfa.gov.md. В экстренных случаях можно позвонить по "горячей линии" дипмиссии: +38 068 384 2016, она работает 24/7, включая WhatsApp и Viber).
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