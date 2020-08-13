13:25 13 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.56
  • USD16.61
  • RUB0.23
  • RON4.04
  • UAH0.60
Поиск
Автомобильный пункт пропуска на украинской границе

Правила въезда на Украину для граждан Молдовы изменились: что надо знать

© Sputnik / Александр Полегенько
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1732)
142 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200813/31284663/pravila-vezda-ukraine-dlya-grazhdan-moldova-izmenilis-chto-nado-znat.html

Памятка для граждан республики, которые собираются отправиться в соседнюю страну: молдавское посольство сделало уточнение по поводу правил въезда на Украину.

КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. С 13 августа несколько изменились правила въезда на территорию Украины для граждан Молдовы. Сообщает посольство РМ в соседней стране.

Пляж в Болгарии. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Artur Malinowski / Bulgaria Tsarevo
(Не)доступное море: где жителям Молдовы отдохнуть в условиях пандемии

Во-первых, на контрольно-пропускном пункте необходимо представить страховой полис, который послужит гарантией оплаты расходов, связанных с лечением от COVID-19.

"Полис должен быть выдан страховой компанией из Молдовы, зарегистрированной на Украине, или иностранной компанией с представительством или партнером на Украине. Срок действия документа должен покрывать время пребывания на территории страны", - пояснили в посольстве.

На КПП необходимо представить тест на COVID-19 по методу ПЦР, сделанный не ранее, чем за 48 часов до пересечения границы в лаборатории на территории Молдовы. Документ желательно должен быть на русском или английском языках.

"Этот механизм вступил в силу с 13 августа и предусматривает освобождение иностранных граждан от обязанности изолироваться дома или находиться на карантине после въезда на Украину на основании представления отрицательного результата теста на COVID-19 (методом ПЦР)", - отметили в дипмиссии.

При этом граждане Молдовы, которые не представят на КПП отрицательный результат теста на COVID-19 (методом ПЦР), обязаны самоизолироваться дома (у родственников, друзей, съемном жилье) или их поместят в карантин (места наблюдения) на срок 14 дней, с установкой приложения "Действия дома" в личный мобильный телефон.

"Важно. Граждане Молдовы, находящие в изоляции или в карантине на территории Украины, могут сдать тест на COVID-19 (методом ПЦР) в украинских лабораториях в течение 48 часов с момента пересечения границы", - подчеркнули в посольстве.

Прасковья Кулева
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кулева: въезд в Болгарию разрешили, но отдых в ней может оказаться дорогим
Что касается транзита территории Украины гражданами Молдовы. Если предоставить на границе доказательства того, что проезд будет длиться до двух дней (к примеру, билет на автобус), и страховой полис для оплаты расходов, связанных с лечением COVID-19, то самоизолироваться на 14 дней не придется.

Перед тем, как отправиться на территорию Украины, молдавские власти рекомендуют предварительно ознакомиться со всеми правилами и условиях пересечения границы этого государства.

"Украинские власти продлили карантинный период до 31 августа с соблюдением всех действующих норм: обязательно ношение защитных масок в общественных местах и на работе, соблюдение социальной дистанции и других мер личной защиты", - отметили в молдавской дипмиссии.

При возникновении проблемных ситуаций следует обращаться в консульский отдел посольства Молдовы на Украине по номеру телефона +380-44-521-22-79 или электронной почте kiev@mfa.gov.md. В экстренных случаях можно позвонить по "горячей линии" дипмиссии: +38 068 384 2016, она работает 24/7, включая WhatsApp и Viber).

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1732)

По теме

Граждан РМ не пускают на Украину с "нашим" тестом на COVID-19 — реакция МИДЕИ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Дуэйн Джонсон.
Рейтинг самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes
Крик отчаяния: аграрии готовы бросить все и уехать за границу.
Крик отчаяния: аграрии готовы бросить все и уехать за границу
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове
Ситуация с COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться