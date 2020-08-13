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Офис ИТ-компании Яндекс. Архивное фото

В офисе "Яндекс" в Минске находятся неизвестные с оружием

© Sputnik / Сергей Гунеев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200813/31286309/v-ofise-yandeks-v-minske-nakhodyatsya-neizvestnye-s-oruzhiem.html

В компании сообщили, что выясняют подробности произошедшего, но факт нахождения людей с оружием подтвердили.

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. В "Яндексе" подтвердили информацию о присутствии неизвестных людей с оружием в офисе компании в Минске, выясняет детали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

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Ранее издание The Bell со ссылкой на источник сообщило, что неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офисы "Яндекса" в Минске. Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри, писало издание.

"Подтверждаем. Выясняем детали", - сказали в пресс-службе.

Также "Яндекс" подтвердила информацию об обыске в минском офисе сервиса такси Uber.

В феврале 2018 года "Яндекс" и Uber объединили бизнес онлайн-заказа поездок в России и соседних странах, включая Белоруссию. Uber - сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира.

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