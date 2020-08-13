В офисе "Яндекс" в Минске находятся неизвестные с оружием

В компании сообщили, что выясняют подробности произошедшего, но факт нахождения людей с оружием подтвердили.

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. В "Яндексе" подтвердили информацию о присутствии неизвестных людей с оружием в офисе компании в Минске, выясняет детали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее издание The Bell со ссылкой на источник сообщило, что неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офисы "Яндекса" в Минске. Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри, писало издание.

"Подтверждаем. Выясняем детали", - сказали в пресс-службе.

Также "Яндекс" подтвердила информацию об обыске в минском офисе сервиса такси Uber.

В феврале 2018 года "Яндекс" и Uber объединили бизнес онлайн-заказа поездок в России и соседних странах, включая Белоруссию. Uber - сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира.

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