Опрос: мнение россиян о выборах в Белоруссии и вероятном итоге протестов

Инициативное всероссийское социсследование "ВЦИОМ-Спутник" проведено 11 августа 2020 года. Респондентами были 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. За событиями, происходящими в данный момент в Белоруссии, следит 71% россиян, о внимательном наблюдении за происходящим сообщает каждый пятый (18%), свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Чаще интерес проявляют мужчины (78%) и россияне от 60 лет и старше (87%).

"О происходящих событиях россияне чаще говорят как о "выборах президента Белоруссии" в целом, без уточнений (11%). Также упоминаются массовые беспорядки, митинги, протесты (11%). Каждый десятый опрошенный описывает происходящее как недовольство белорусского народа действующей властью (10%) или результатами выборов (7%)", - сообщили во ВЦИОМ.

Согласно данным опроса, каждый пятый россиянин считает, что результатам выборов президента Белоруссии можно доверять полностью (22%). Чаще других такое мнение высказывали сторонники "Единой России" (36%) и КПРФ (28%), а также люди старше 60 лет (33%).

"О возможных подтасовках "на местах", не влияющих на результаты в целом, высказались 29% граждан. Практически столько же респондентов (27%) убеждены, что доверять результатам этих выборов не следует, чаще сторонники непарламентских партий (44%) и молодые россияне 18-24 лет (47%) и 25-34 лет (40%)", - говорится в результатах опроса об отношении россиян к результатам выборов в Белоруссии и событиям, происходящим в стране.

Более половины опрошенных россиян (59%) полагают, что протесты будут подавлены, а Лукашенко сохранит власть. Один из десяти респондентов предполагает, что в стране в результате этих событий установится двоевластие (12%), а 6% считают, что Лукашенко потеряет власть. Затруднились определить вероятный исход протестов 23%.

"Абсолютное большинство наших соотечественников считают, что для России в целом важно то, что происходит в Белоруссии (89%). Чаще о крайней степени важности сообщают самые старшие россияне - 60 лет и старше (60%)", - отметили во ВЦИОМ.

Указывается, что 64% россиян придерживаются мнения, что интересам России больше соответствует, чтобы у власти в Белоруссии оставался Лукашенко. Мнение о том, что лучше для России будет, если у власти в Белоруссии окажется оппозиция, высказали 12% респондентов, 24% затруднились ответить на этот вопрос.

Отношение к президенту Лукашенко положительным назвали 47% россиян, с июля это значение снизилось на 5 процентных пунктов. Безразлично относятся к нему 35% россиян, отрицательно — 12%.

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