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Пассажиры садятся в самолет, архивное фото.

Страны, с которыми Россия может открыть границы 1 сентября: кто в списке

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1734)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200813/31286771/strany-s-kotorymi-russia-mozhet-otkryt-granitsy-1-sentyabrya.html

Cитуация с коронавирусом в России стабилизировалась, улучшилась она и в странах Содружества Независимых Государств.

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. К началу возобновятся пассажирские авиаперевозки в страны "ближнего зарубежья", сообщило издание Ассоциации туроператоров России "Вестник АТОР".

По данным его источников, с 1 сентября авиакомпании начнут выполнять регулярные рейсы в большинство стран СНГ, в том числе Казахстан, Таджикистан, Киргизию, Армению.

Как отмечают эксперты, для такого решения есть несколько оснований. Во-первых, ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась. Кроме того, в сентябре в стране планируют запустить в промышленное производство вакцину от COVID-19.

Самолет авиакомпании Utair
© Sputnik / Виталий Аньков
Рейсы в СНГ: готовы ли российские авиакомпании возобновить полеты

Эпидемиологическая обстановка улучшилась и в странах бывшего Содружества. К тому же они намерены покупать российскую вакцину, что также поможет восстановлению гуманитарных и деловых связей с Россией.

В то же время пока неизвестно, когда для туристов откроется российско-белорусская граница. Отмечается, что авиакомпания "Белавиа" продлила отмену рейсов в Россию до 21 августа.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие.

На сегодняшний день Россия открыла границы с Турцией, Великобританией, Танзанией и Швейцарией. Еще несколько стран заявили о готовности принимать российских туристов – Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1734)

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