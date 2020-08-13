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Винодельческое хозяйство UPPA Winery в Крыму

Россия готовит исследование наиболее популярных в стране импортных вин

© Sputnik / Сергей Мальгавко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200813/31287068/rossiya-gotovit-issledovanie-naibolee-populyarnykh-v-strane-importnykh-vin.html

Зарубежную продукцию, пользующуюся наибольшим спросом у потребителя, будут сравнивать с аналогичной отечественной.

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. К исследованию востребованных вин зарубежного производства приступят в текущем году в России. Об этом РИА Новости заявил замглавы Роскачества Илья Лоевский.

"Новация этого года – мы будем делать отдельное параллельное исследование наиболее популярных импортных вин. Исследовать будут те же эксперты, соответственно, мы сможем сравнить популярные импортные вина с российскими в сравнимой ценовой категории масс-маркет", - рассказал он журналистам.  

Продажа молдавских вин в России.
© Sputnik / Игорь Зарембо
Вина из Молдовы - в ТОП-10 популярности среди россиян
Ранее сообщалось, что Республика Молдова вошла в рейтинг десяти стран-поставщиков вин, которые предпочитают жители России. Он был составлен на на основании ежегодного исследования винного рынка РФ, которое проводит Роскачество.

Учитывались государства-поставщики тихих вин с защищенными географическими названиями. Было отмечено, что по ценовой доступности Молдова – лидер поставок таких вин в Россию.

Экспорт молдавских вин: цифры и факты>>>

Проект "Винный гид России", который Роскачество ежегодно реализует вместе с  министерством промышленности и торговли и министерством сельского хозяйства, разработан для поддержки винодельческой отрасли РФ.

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