Россия готовит исследование наиболее популярных в стране импортных вин

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. К исследованию востребованных вин зарубежного производства приступят в текущем году в России. Об этом РИА Новости заявил замглавы Роскачества Илья Лоевский.
"Новация этого года – мы будем делать отдельное параллельное исследование наиболее популярных импортных вин. Исследовать будут те же эксперты, соответственно, мы сможем сравнить популярные импортные вина с российскими в сравнимой ценовой категории масс-маркет", - рассказал он журналистам.
Учитывались государства-поставщики тихих вин с защищенными географическими названиями. Было отмечено, что по ценовой доступности Молдова – лидер поставок таких вин в Россию.
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Проект "Винный гид России", который Роскачество ежегодно реализует вместе с министерством промышленности и торговли и министерством сельского хозяйства, разработан для поддержки винодельческой отрасли РФ.
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