Россия готовит исследование наиболее популярных в стране импортных вин

Зарубежную продукцию, пользующуюся наибольшим спросом у потребителя, будут сравнивать с аналогичной отечественной.

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. К исследованию востребованных вин зарубежного производства приступят в текущем году в России. Об этом РИА Новости заявил замглавы Роскачества Илья Лоевский.

"Новация этого года – мы будем делать отдельное параллельное исследование наиболее популярных импортных вин. Исследовать будут те же эксперты, соответственно, мы сможем сравнить популярные импортные вина с российскими в сравнимой ценовой категории масс-маркет", - рассказал он журналистам.

Ранее сообщалось, что Республика Молдова вошла в рейтинг десяти стран-поставщиков вин, которые предпочитают жители России. Он был составлен на на основании ежегодного исследования винного рынка РФ, которое проводит Роскачество.

Учитывались государства-поставщики тихих вин с защищенными географическими названиями. Было отмечено, что по ценовой доступности Молдова – лидер поставок таких вин в Россию.

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Проект "Винный гид России", который Роскачество ежегодно реализует вместе с министерством промышленности и торговли и министерством сельского хозяйства, разработан для поддержки винодельческой отрасли РФ.

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