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Выборы в Белоруссии.

Результаты голосования на выборах президента Белоруссии: данные ЦИК

Sputnik
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200813/31290197/rezultaty-golosovaniya-na-vyborakh-prezidenta-belorussii-dannye-tsik.html

На сайте Центральной избирательной комиссии опубликована разбивка итогов голосования по всем регионам республики.

КИШИНЕВ, 13 авг —Sputnik. Центризбирком Белоруссии сообщил, что на прошедших президентских выборах за действующего главу государства Александра Лукашенко в Минске отдали свои голоса 64,49% избирателей, за его соперницу Светлану Тихановскую — 14,92%.

На сайте Центральной комиссии опубликовали разбивку итогов голосования по всем регионам республики. Это предварительные данные, окончательные цифры ЦИК должна утвердить на своем заседании, дату которого пока не назначили.

Из таблицы следует, что в Могилевской области Лукашенко поддержали 88,06% пришедших на участки граждан, в Минской — 79,23%, в Гродненской — 78,72%, в Гомельской — 85,38%, в Витебской — 83,64%, в Брестской — 81,78%.

Цветы в память о погибшем во время протестов в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
Жесткость и ненасилие: в Белоруссии - четвертый день протестов

За Тихановскую в Могилевской области высказались 4,73% избирателей, в Минской — 11,81%, в Гродненской — 13,81%, в Гомельской — 5,98%, в Витебской — 9,18%, в Брестской — 10,33%.
Другие кандидаты на пост президента — Анна Канопацкая, Сергей Черечень и Андрей Дмитриев — набрали меньше голосов.

В республике четвертый день продолжаются акции протеста. Вышедшие на улицы разных городов демонстранты недовольны организацией и итогами выборов. Все четыре оппозиционных кандидата оспорили результаты.

Самая сложная обстановка в столице: митингующие отказываются расходиться, для разгона силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб, около шести тысяч задержаны, многие находятся в больницах.

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