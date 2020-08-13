Белоруссия: мирные акции, извинения, призыв "не раскручивать спираль насилия"

Пятый вечер после выборов президента страны во многом отличался от предыдущих, отмеченных стычками, применением силовых средств, раненными и погибшими.

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Массовая акция протеста против жёстких действий силовых органов Белоруссии прошла в Минске в четверг возле станции метро "Пушкинская", ее участники несут с собой цветы, передаёт РИА Новости.

Sputnik У станции метро Пушкинская в Минске.

Несколько дней назад на станции метро "Пушкинская" в ходе протестов погиб мужчина - по данным МВД Белоруссии, он попытался бросить в сторону правоохранителей неустановленное взрывное устройство.

С тех пор эта точка в Минске стала негласным мемориалом для жителей города, они несут сюда цветы, воздушные шары, мягкие игрушки.

Работники белорусской железной тоже организовали мирную акцию в Минске. Они встали с плакатами на путепроводе, идущем через линии главного железнодорожного вокзала, а также у соседнего ДК железнодорожников.

К акции примкнули местные жители. Люди скандировали "БЧ! БЧ!" ("белорусская чугунка"), а также "Уходи!".

В Бресте весь день продолжалась манифестация с участием местных девушек, сообщило Sputnik Беларусь.

"В ней приняли участие сотни молодых брестчанок, которые начали выстраиваться у ЦУМа уже около 8:30 утра, держа в руках цветы", — говорится в сообщении.

© Sputnik / Евгений Одиноков Цветы солидарности.

Как отмечает агентство, к 19:00 цепочка растянулась примерно на полтора километра, проезжающие машины сигналили в ответ. Многие мужчины раздавали бутылки с водой участницам мирной акции.

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев в телеэфире взял на себя ответственность за травмы случайных людей, "попавших под раздачу" на акциях протеста, а также принес извинения.

© Sputnik / Виктор Толочко ОМОН в действии.

Ранее Караев сообщил, что силовики так жестко реагируют из-за умышленных наездов водителей на сотрудников правоохранительных органов.

По его словам, за трое суток было 11 таких случаев, министр назвал их "покушением на убийство".

Белорусские врачи призывают соотечественников остановить раскручивание спирали насилия на улицах страны, говорится в обращении медиков, которое приводит Минздрав республики.

© Sputnik / Виктор Толочко Медики против насилия.

"Не надо провоцировать друг друга! Мы хотим, чтобы в стране вновь звучал детский смех, а не вой сирен и гудков, звуки взрывов, мы хотим чувствовать атмосферу радости и спокойствия. Жизнь очень хрупка и скоротечна, здоровье легко потерять, не надо тратить этот бесценный дар на провоцирование насилия и поощрять наметившийся раскол в обществе!" - говорится в обращении.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.

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