Пятый день протестов в Беларуси: прошли мирные акции - видео

Самым мирным днем протестов в Беларуси стало 13 августа – в течение дня люди выходили на акции в различных регионах страны.

КИШИНЕВ, 14 авг - Sputnik. Акции протеста против результатов президентских выборов в Беларуси продолжаются уже пятый день. Четверг стал самым мирным из них.

В начале акций 13 августа митингующие начали выстраиваться в длинные цепи солидарности – девушки с цветами в руках и в белых одеждах выходили на центральные улицы и проспекты городов, сообщает Sputnik Беларусь.

Кроме того, послы иностранных государств возложили цветы к стихийному мемориалу у станции метро Пушкинская, где в ночь на 11 августа погиб демонстрант.

Sputnik У станции метро Пушкинская в Минске.

Вечером же сотни огней были зажжены на улицах. Люди включали фонарики на телефоне, приносили светящиеся шары. В Минске люди выстроились вдоль проспекта Дзержинского – кто-то с цветами, а кто-то с фонариками в руках.

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.

За минувшие дни во время акций протеста в Беларуси милиция задержала порядка семи тысяч человек. В эфире общенационального телевидения министр внутренних дел Юрий Караев взял на себя вину за насилие при разгоне протестующих. Председатель Совета Республики Наталья Кочанова сообщила, что более тысячи задержанных на акциях протеста уже отпущены под обязательство неучастия в протестах. К утру, по данным Sputnik Беларусь, должны отпустить всех.

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