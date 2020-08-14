Сколько голосов получили кандидаты в президенты: ЦИК Белоруссии огласил итоги

На высшую должность в государстве в ходе состоявшего 9 августа выборов президента страны было пять претендентов.

КИШИНЕВ, 14 авг — Sputnik. На выборах президента Белоруссии, согласно окончательным результатам, опубликованным ЦИК, победил Александр Лукашенко, он набрал 80,1 процента голосов.

Второе место заняла Светлана Тихановская — 10,12 процента голосов.

Кандидатами выступили также Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень, они набрали меньше голосов.

Таким образом, Лукашенко переизбрали главой государства на шестой срок подряд.

В то же время ЦИК отклонил все жалобы на непризнание выборов, а также предложение отложить принятие решения, заявил кандидат в президенты республики Андрей Дмитриев.

"Мы идём в верховный суд!" - заявил он.

Голосование в республике прошло 9 августа. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии начались массовые протестные выступления. Акции продолжаются шестой день, но их жестко подавляют силовики.

Против протестующих они применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

По официальным данным, в ходе беспорядков задержали около шести тысяч человек. По сообщению МВД республики, пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов.

Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.

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