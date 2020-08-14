Белоруссия, 14 августа: день когда не задерживали, а в основном освобождали

Шестой день протестов после президентских выборов в стране по своей общей атмосфере сильно отличался от предыдущих.

КИШИНЕВ, 14 авг - Sputik. ЦИК Белоруссии обнародовал в пятницу окончательные итоги выборов 9 августа, которые подтвердили победу Александра Лукашенко с числом подданных за него голосов в четыре раза больше, чем в сумме у его четырех конкурентов.

Некоторые эксперты высказали мнение, что эти данные спровоцируют новый виток напряжения в обществе. Однако сегодняшний день показал: противостояние присутствовало, но оно не было силовым.

Свыше двух тысяч задержанных на акциях протеста в Белоруссии уже отпущены домой, процесс идет непрерывно, сообщили в министерстве внутренних дел республики. Заодно освободили и 32 россиян, задержанных еще до выборов.

Sputnik Задержанных на протестах в Минске начали освобождать

Правоохранители сообщили, что первые два дня протестов были ознаменованы фактами открытого противостояния органам правопорядка, многочисленными нападениями на сотрудников милиции и повреждениями транспортных средств. С 12 на 13 августа беспорядки по стране утратили массовость, "однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям оставался достаточно высоким". В результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции. Следственными органами возбуждено свыше 90 уголовных дел.

Протесты 14 августа были мирными. В столице на улицы вышли педагоги, работники тракторного завода, горожане. Колонны стеклись к центру, где они требовал встречи с властями и пересмотра результатов выборов.

Люди скандировали "Света (Тихановская. — ред.) — наш президент!", "Милиция с народом", "Считай голоса", "Выходи", "Уходи".

Протестующие у Дома правительства в центре Минска обнимали силовиков и жали им руки.

Sputnik Участники акции протеста и военнослужащий в Минске.

Но через некоторое время внутренние войска начали оттеснять манифестантов.

Протестующие у Дома правительства в Минске обещали "приходить митинговать каждый день".

Массовые акции несогласия прошли и в других городах.

Светлана Тихановская объвила, что инициирует создание в республике Координационного совета для обеспечения трансфера власти, подчеркнув, что готова к диалогу.

Действующий президент Александр Лукашенко заявил сегодня, что он в добром здравии и страну не покинул.

Комментируя ситуацию с протестами в Белоруссии, он заявил, что она не катастрофическая, но проблем хватает.

Лукашенко посоветовал людям "не высовываться на улицу" и добавил, что заводилами протестов в Минске являются люди из-за рубежа.

Сегодня же стало известно, что министры иностранных дел стран Евросоюза единогласно решили ввести санкции против Белоруссии. Индивидуальные ограничения коснутся тех, кто несет ответственность за "насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов".

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, около 6 тысяч человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.

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