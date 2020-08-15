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Ноутбук.

Не игра: советы эксперта по выбору ноутбука для учебы

© CC0 / Pixabay / SplitShire
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200815/31284891/ne-igra-sovety-eksperta-po-vyboru-noutbuka-dlya-ucheby.html

Ноутбуки и другая компьютерная техника пользуются все большим спросом. Не в последнюю очередь это связано с пандемией: впереди новый учебный год, и вероятность перехода на онлайн-обучение остается.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Оптимальный для учебы компьютер понемногу становится трендом. РИА Новости разместило материал о том, как подобрать самую подходящую для школьных занятий модификацию.

В качестве эксперта выступил менеджер категории "Электроника" сервиса "Яндекс.Маркет" Кирилл Родин. По его словам, при выборе ноутбука для домашнего обучения его вес, компактность, внешний вид, автономность не должны играть ведущую роль.

Гораздо важнее обратить внимание на разрешение экрана, ведь здоровье глаз  -  в приоритете. Чтобы снять с них лишнюю нагрузку, разрешение экрана должно быть не ниже Full HD (1920х1080), размер — не менее 14 дюймов, говорит Родин.

Девушка работает за ноутбуком
© Sputnik / Владимир Песня
Для удаленного обучения школьникам и педагогам в Молдове подарили ноутбуки
Не нужно забывать и о необходимом объеме оперативной памяти: не менее 4–6 Гб. Что касается мощности процессора, то здесь все зависит от ценового сегмента. Если ноутбук предназначен только для базовых задач вроде просмотра учебников, обучающих видео, работы в простых программах, то подойдут модели стоимостью около 350 долларов. Если бюджет позволяет приобрести технику за 500 долларов и дороже, эксперт советует выбирать процессор помощнее, а также уделить внимание ноутбукам с дискретной видеокартой начального уровня и быстрым SSD диском. По словам Родина, это обеспечит более высокую скорость работы и расширит возможности использования сложных программ.
Работа за ноутбуком
© AP Photo / Jeff White
Образование онлайн – долгосрочная платформа в помощь учителям и детям  

Ранее эксперты Роскачества обнародовали ряд рекомендаций, как увеличить производительность ноутбука и продлить срок его службы.

Специалисты советуют регулярно чистить внутренний корпус устройства от пыли, избегать его перегрева и не ронять.

Важно также установить эффективную антивирусную защиту, сканировать ноутбук на вредоносные программы и вирусы, а также закрывать файлы, которые не используются.  

"Старайтесь оставлять свободными 15-30 процентов диска, на котором установлена операционная система. Зачастую проблема медленной работы ноутбука решается простым добавлением еще одного модуля оперативной памяти или уборкой на переполненном жестком диске, на котором стоит операционная система", — советуют эксперты.

Они также обращают внимание на необходимость проводить регулярную профилактику устройства, чтобы оно служило дольше и работало эффективнее.

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