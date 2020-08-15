16:32 15 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.79
  • USD16.71
  • RUB0.23
  • RON4.09
  • UAH0.61
Поиск
Вода в кране

Названы новые возможные очаги COVID-19

© Sputnik / Нина Зотина
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1745)
216 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200815/31305533/nazvany-novye-vozmozhnye-ochagi-covid-19.html

Всемирная организация здравоохранения обращает внимание на то, что угроза, которую несет человечеству коронавирус, еще не миновала.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Места, которые, вероятно, станут новыми очагами COVID-19, назвал Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, цитирует РИА Новости "Российскую газету".

Девушка позирует для фотографа на пляже в Сан-Диего, США.
© AFP 2020 / Sandy Huffaker
Коронавирус никуда не ушел, но люди стремятся вернуться к нормальной жизни
18

По его словам, соблюдение гигиены рук возможно далеко не во всех школах.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в минувшем году 43% учебных заведений в мире не располагали элементарным оборудованием, которое позволяет мыть руки с мылом.

Райан отмечает, таким образом, что "школы могут стать зонами риска для возникновения новых вспышек инфекции с началом учебного года".

Вторая волна COVID-19: где она уже началась, а где ожидается >>>

Эксперт ВОЗ также особо подчеркнул необходимость дальнейшего ношения медицинских масок в закрытых помещениях и соблюдения социальной дистанции, так как большая часть населения земли остается уязвимой для COVID-19.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1745)

По теме

Ученые сообщили о новом симптоме коронавируса: он проявляется раньше других


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Дорога Кишинев-Хынчешты перекрыта.
Как протестовали молдавские фермеры, устроившие марш на столицу
Имена героев ВОВ помнят жители Кишинева - видео/
Имена героев ВОВ помнят жители Кишинева - видео
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове
Ситуация с COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться