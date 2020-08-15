Названы новые возможные очаги COVID-19

Всемирная организация здравоохранения обращает внимание на то, что угроза, которую несет человечеству коронавирус, еще не миновала.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Места, которые, вероятно, станут новыми очагами COVID-19, назвал Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, цитирует РИА Новости "Российскую газету".

По его словам, соблюдение гигиены рук возможно далеко не во всех школах.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в минувшем году 43% учебных заведений в мире не располагали элементарным оборудованием, которое позволяет мыть руки с мылом.

Райан отмечает, таким образом, что "школы могут стать зонами риска для возникновения новых вспышек инфекции с началом учебного года".

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Эксперт ВОЗ также особо подчеркнул необходимость дальнейшего ношения медицинских масок в закрытых помещениях и соблюдения социальной дистанции, так как большая часть населения земли остается уязвимой для COVID-19.

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