Пока вы спали: эмбарго США отвергли, еще миллион зараженных, смерть певицы

КИШИНЕВ, 15 авг - Sputnik. Голосование по антиииранской резолюции США в Совбезе ООН, новая планка, которую преодолел коронавирус, уход из жизни известной российской исполнительницы - три основные темы нашего обзора.

Американская резолюция поддержки не нашла

Совбез ООН отклонил американский проект резолюции по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Как стало известно со слов председательствующего в СБ постпреда Индонезии при ООН Диана Трианшах Джани, за резолюцию проголосовали только две страны - США и Доминиканская Республика. Россия и Китай высказались против, остальные 11 членов Совбеза воздержались.

Помпео обвинил СБ ООН в "неспособности действовать решительно в интересах защиты международного мира и стабильности". Он также пообещал продолжить работу, чтобы помешать "теократическому режиму" свободно продавать и закупать оружие, которое "угрожает сердцу Европы, Ближнему Востоку и миру в целом".

Согласно договоренностям, в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), разрешительный порядок поставок в Иран оружия носит временный характер и истекает 18 октября. США настаивают на продлении эмбарго.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее подчеркивал отсутствие объективных оснований ставить вопрос об оружейном эмбарго в отношении Ирана. Он указывал, что "разрешительный порядок поставок" в Иран военной техники носил временный характер - это было сделано для запуска достигнутых в 2015 году договоренностей, что сегодня уже неактуально. Как отмечал министр, применение ограничений на поставки вооружений Ирану после 18 октября 2020 года "никогда не предполагалось, и не существует ни правовых, ни иных причин пересматривать это понимание".

COVID-19 преодолевает новый рубеж

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 21 миллион, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета на утро субботу, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 21 159 730. Скончались, по информации университета, 764 683 человек с COVID-19. Выздоровели за все время более 13 миллионов человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Тяжелая потеря для российской эстрады

Умерла певица Валентина Легкоступова, сообщила ее дочь Анетта Бриль в Instagram.

"Не стало замечательного, светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память", — написала она.

Валентина Легкоступова — эстрадная певица, заслуженная артистка России. Она дебютировала в 1985 году, а в конце 80-х занимала призовые места на конкурсах молодых исполнителей. Наибольшую известность артистке принесла песня "Ягода-малина", впервые прозвучавшая в программе "Голубой огонек" 1 января 1987-го.

О том, что Легкоступову госпитализировали с травмой головы, стало известно 11 августа. По информации СМИ, певица попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Предположительно, она ударилась о пол в ванной при падении. Такую версию, как сообщали некоторые издания, правоохранительные органы рассматривают в качестве основной. Однако близкие Легкоступовой придерживаются иного мнения о произошедшем.

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