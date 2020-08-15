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Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе.

Россия: вакцина от коронавируса запущена в производство

© Sputnik / AFK Sistema
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1744)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200815/31312363/russia-vaktsina-ot-koronavirusa-zapuschena-v-proizvodstvo.html

Заявки на приобретение вакцины поступили более чем из 20 стран, спрос составляет около миллиарда доз.

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Минздрав России сообщил о начале производства отечественной вакцины от COVID-19.

Вакцина
© REUTERS / Dado Ruvic
Первая в мире: Путин объявил о регистрации российской вакцины от COVID-19

Препарат разработан специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Президент Владимир Путин объявил 11 августа, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19. Вакцина получила название "Спутник V".

В создание препарата также вложился Российский фонд прямых инвестиций.

Его руководитель Кирилл Дмитриев сообщил, что на данный момент фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз вакцины более чем из 20 стран.

При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах. По его словам, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

Вакцина против новой коронавирусной инфекции впервые в мире зарегистрирована в России 11 августа.
© Photo : press office of the MoH of RF
"Российская вакцина от коронавируса: просто, как все гениальное"

По информации из Государственного реестра лекарственных средств, препарат будет представлять собой раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию планируют проводить в два этапа: вначале — компонентом I, через три недели — компонентом II.

Как сообщили в Минздраве, двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет сроком до двух лет.

В ведомстве также анонсировали публикацию данных о доклинических и клинических исследованиях препарата. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что критика из-за рубежа во многом связана с "неполнотой данных", добавив, что не все знают — "вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов".

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1744)

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