Россия: вакцина от коронавируса запущена в производство

КИШИНЕВ, 15 авг — Sputnik. Минздрав России сообщил о начале производства отечественной вакцины от COVID-19.

Препарат разработан специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Президент Владимир Путин объявил 11 августа, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19. Вакцина получила название "Спутник V".

В создание препарата также вложился Российский фонд прямых инвестиций.

При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах. По его словам, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.