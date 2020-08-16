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Салон самолета.

Дымят и крадут: откровения бортпроводницы о поведении авиапутешественников

© CC BY 2.0 / Phillip Capper / Air New Zealand Beech 1900D
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200816/31305862/dymyat-i-soryat-otkroveniya-bortprovodnitsy-o-neradivykh-passazhirakh.html

Стюардесса рассказала в интервью российскому изданию о наиболее неприглядных поступках тех, кто совершает перелеты в качестве пассажиров.

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Наиболее острые проблемы, причинами которых становятся туристы, озвучила газете "Аргументы и факты" одна из бортпроводниц.

Среди двух основных "прегрешений" пассажиров во время полета она назвала курение в туалетах и воровство.

"Украсть пытаются всегда и везде! Не смотрите на милое лицо молодой мамы или старушку, убеленную сединами. После каждого полета не хватает пледов. Тащат и ремни", — заявила стюардесса.

Самолет AirMoldova
© Sputnik / Игорь Взоров
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Также пассажиры изрядно мусорят. Так что самолет превращается чуть ли не в помойку: "запах стоит ужасный, да еще и фантики везде, салфетки, бумажки, грязная посуда".

Бортпроводница даже отметила, что после некоторых рейсов она "отправляла бы самолет на генеральную уборку".

К проблемным пассажирам она также отнесла религиозных мужчин-фанатиков, которые отказывались брать еду и напитки из женских рук.

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