Дымят и крадут: откровения бортпроводницы о поведении авиапутешественников

Стюардесса рассказала в интервью российскому изданию о наиболее неприглядных поступках тех, кто совершает перелеты в качестве пассажиров.

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Наиболее острые проблемы, причинами которых становятся туристы, озвучила газете "Аргументы и факты" одна из бортпроводниц.

Среди двух основных "прегрешений" пассажиров во время полета она назвала курение в туалетах и воровство.

"Украсть пытаются всегда и везде! Не смотрите на милое лицо молодой мамы или старушку, убеленную сединами. После каждого полета не хватает пледов. Тащат и ремни", — заявила стюардесса.

Также пассажиры изрядно мусорят. Так что самолет превращается чуть ли не в помойку: "запах стоит ужасный, да еще и фантики везде, салфетки, бумажки, грязная посуда".

Бортпроводница даже отметила, что после некоторых рейсов она "отправляла бы самолет на генеральную уборку".

К проблемным пассажирам она также отнесла религиозных мужчин-фанатиков, которые отказывались брать еду и напитки из женских рук.

This is the last thing you want to see when you get on a plane



🎥: comandxnte pic.twitter.com/9JS7kzb9uP — The Sun (@TheSun) August 14, 2020​

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