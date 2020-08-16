Пока вы спали: Христос доступен, Лукашенко и "ланцуг", награды "Россия сегодня"

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КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Поощрение российских журналистов президентом Путиным, недовольство действующего главы Белоруссии планируемой акцией, открытие доступа к одной из мировых достопримечательностей - три основные темы нашего обзора.

Достижения и награды

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении журналистов МИА "Россия сегодня", а также сотрудников телерадиокомпании "Мир" за заслуги в развитии связи и средств массовой информации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

© Sputnik / Ramil Sitdikov МИА "Россия сегодня".

"За заслуги в развитии связи и средств массовой информации, многолетнюю добросовествную работу наградить почетной грамотой президента Российской Федерации ... Филиппова Алексея Евгеньевича - специального фотокорреспондента ... федерального государственного унитарного предприятия "Международное информационное агентство "Россия Сегодня", город Москва", - говорится в распоряжении.

Кроме того, благодарность президента объявлена специальному корреспонденту английской редакции МИА "Россия сегодня" Денису Болотскому и обозревателю группы программ дирекции вещания на русском языке Михаилу Шейкману.

Согласно распоряжению, благодарность также получили семь сотрудников межгосударственной телерадиокомпании "Мир".

Не позволить, категорически

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Минобороны, министерству внутренних дел, КГБ и Генпрокуратуре не допустить создания "цепи неравнодушных" от Вильнюса до Киева.

Как сообщает Telegram-канал Sputnik Беларусь, в ходе совещания в министерстве обороны белорусский лидер заявил о наличии сведений о желании граничащих с республикой на западе стран "выстроить "ланцуг" от столицы Литвы до украинской столицы.

"То есть цепь неравнодушных", - сказал Лукашенко, заявив, что на эту акцию планируется собрать свыше трехсот тысяч человек.

© Sputnik / Евгений Одиноков Акция протеста.

Глава государства потребовал от правоохранительных органов "категорически не допустить подобных действий".

Как заявил президент Белоруссии, после распада СССР была попытка создания "санитарной зоны" из прибалтийских республик, Белоруссии и Украины с целью оградить от Запада РФ.

Лукашенко отметил, что белорусы не хотят быть "санитарным кордоном", осознавая последствия этого.

Поэтому, по словам белорусского лидера, он договорился о взаимодействии с президентом России Владимиром Путиным.

Доступ открыт

Власти Бразилии открыли для посещения знаменитую статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро и национальный парк Тижука, которые были закрыты ранее из-за пандемии коронавируса, заявил министр окружающей среды Рикарду Саллес.

"Сегодня мы снова открываем парк Тижука и статую Христа-Искупителя", - написал он в Twitter.

Reabrimos hoje o Parque da Tijuca e o Cristo Redentor pic.twitter.com/QyeUjzMuqw — Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) August 15, 2020

​По данным газеты Estado de Minas, власти обязали посетителей этих туробъектов носить маски и поддерживать дистанцию. При этом, утверждает издание, чиновник во время церемонии открытия парка был без маски, но был вынужден ее надеть, когда перерезал ленту. Дистанция в ходе церемонии также не соблюдалась.

Кроме того, как отмечает издание, в субботу открылись и другие популярные среди туристов места: канатная дорога на горе Сахарная Голова, колесо обозрения Rio Star и другие. Жители Рио-де-Жанейро до конца года получат скидки на посещение этих туристических мест.

По данным бразильского Минздрава, всего с начала эпидемии в Бразилии зафиксировали 3 275 520 случаев заражения и 106 523 летальных исхода.

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