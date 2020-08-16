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Опрос: пользователи белорусского Telegram - о том, за кого голосовали 9 августа

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200816/31317250/opros-polzovateli-belorusskogo-telegram---o-tom-za-kogo-golosovali-9-avgusta.html

Данные этого зондажа сильно отличаются от официально объявленного распределения голосов электората.

КИШИНЕВ, 16 авг - Sputnik. Официальный канал Telegram в Белоруссии создал анонимный опрос, в котором попросил жителей страны сообщить, за кого они отдали голос на президентских выборах.

Согласно результатам, за Светлану Тихановскую проголосовали 53 процента пользователей, за действующего президента Александра Лукашенко — два процента.

Еще 7 процентов респондентов сообщили, что не ходили на избирательные участки, 3 процента — проголосовали против всех.

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По официальным данным ЦИК, победил Лукашенко, набрав 80,1 процента голосов. На втором месте — Светлана Тихановская с 10,12 процента.

Лукашенко.
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Оппозиция с опубликованными итогами голосования не согласна и заявляет о многочисленных фальсификациях при подсчете голосов.

После обнародования предварительных результатов в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях.

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