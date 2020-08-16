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Шахтеры. Архивный снимок.

Коронавирусом болели еще в 2012 году: новая гипотеза исследователей

© Sputnik / Владимир Пирогов
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1752)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200816/31322171/koronavirusom-boleli-esche-v-2012-godu-novaya-gipoteza-issledovateley.html

Исследователи обнаружили записи китайского врача, лечившего восемь лет назад горняков из провинции Юньнань.

МОСКВА, 16 авг — Sputnik. Новый коронавирус мог адаптироваться к человеческому организму еще в 2012 году, пишет The Sun со ссылкой на вирусолога Джонатана Латэма и биолога Эллисон Уилсон.

Лаборатория для проведения тестов на антитела к коронавирусу.
© Sputnik / Aram Nersesyan
COVID-19: новый штамм и реакция ВОЗ

Исследователи обнаружили записи врача, лечившего горняков из китайской провинции Юньнань, которые две недели очищали шахту от фекалий летучих мышей. У заболевших проявлялись симптомы, характерные для COVID-19: пневмония, сухой кашель, боли в конечностях и высокая температура. Пациентам понадобилась вентиляция легких, трое из шести рабочих скончались.

Образцы анализов шахтеров направили в лабораторию в Ухане, где было установлено, что они заразились коронавирусом, похожим на атипичную пневмонию. Таким образом, как подчеркивают исследователи, есть основание считать, что COVID-19 уже был адаптирован к человеческому организму.

На протяжении последних месяцев выдвигались различные версии возникновения нового коронавируса. При этом Всемирная организация здравоохранения отмечает, что инфекция еще не так хорошо изучена, чтобы делать однозначные выводы. Эксперты продолжают исследования.

По последним данным, количество зараженных во всем мире превысило 21 миллион человек, свыше 761 тысячи пациентов скончались.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1752)

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