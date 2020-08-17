Восьмой день протестов в Беларуси: акции в Минске прошли мирно - видео

КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Сразу две массовые акции прошли в воскресенье в центре Минска. Об этом пишет Sputnik Беларусь.

Утро началось с митинга в поддержку действующего президента Александра Лукашенко, который прошел на площади Независимости у Дома правительства.

Затем мирная акция оппозиции состоялась в той же части белорусской столицы, завершившись ближе к десяти вечера.

Это уже восьмой день протестов, которые начались после выборов президента этой страны. 16 августа митингующие шли к стеле "Минск – город-герой" на проспекте Победителей.

Многие были в одежде белого цвета, с цветами, бело-красно-белыми флагами, шариками, плакатами и транспарантами. Пеших демонстрантов поддерживали автомобилисты. Из проезжающих машин звучала песня Виктора Цоя "Перемен".

Sputnik Общегражданский марш "За свободу" в Минске

Массовые акции протестов начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.

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