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клубы и дискотеки

Где вероятнее всего можно подцепить COVID-19: эксперты назвали места

© Sputnik / Grigori Sisoev
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1759)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200817/31326364/Gde-veroyatnee-vsego-mozhno-podtsepit-COVID-19-eksperty-nazvali-mesta.html

По мнению зарубежных экспертов, наиболее опасными с точки зрения заражения COVID-19 остаются те места, где сложно соблюдать правила эпидзащиты и социальную дистанцию.

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik.  Эксперты, опрос которых провело британское издание The Telegraph, назвали самые опасные места по распространению коронавируса, пишет РИА Новости.

В группу риска вошли бары, ночные клубы и пабы. Как отмечают специалисты, подобные места люди посещают для общения, которое затрудняет соблюдение социальной дистанции. Кроме того, употребив алкоголь, гости увеселительных заведений уже не помнят о мерах эпидзащиты.
Медицинский работник проводит тест на коронавирус
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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В качестве примера издание приводит случай, который произошел с одним из завсегдатаев ночных клубов в Южной Корее. Прежде, чем выяснилось, что мужчина болен COVID-19, он всего за вечер посетил пять таких заведений. Таким образом, гость спровоцировал заражение порядка еще ста человек. Мэр южнокорейской столицы был вынужден закрыть увеселительные заведения в городе.

По данным университета Джонса Хопкинса, число зараженных коронавирусом в мире превысило 21 миллион человек, более 770 тысяч умерли.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1759)

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