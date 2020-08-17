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Выборы президента Белоруссии

Перевыборов в Белоруссии не будет - Лукашенко

© Sputnik / Виктор Толочко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200817/31328452/perevyborov-v-belorussii-ne-budet-lukashenko.html

Президент Белоруссии встретился с коллективом одного из крупнейших в стране промышленных предприятий и озвучил планы на краткосрочную перспективу.

КИШИНЕВ, 17 авг — Sputnik. Других президентских выборов не будет, об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) в понедельник, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство БелТА.

Лукашенко: "Я пока живой и не за границей">>>

Лукашенко также отверг любую возможность действия под давлением. Он подчеркнул, что перевыборы поставили бы под угрозу существование крупнейших белорусских предприятий: "Их (других выборов - ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все".

Как сообщает агентство, во время посещения МЗКТ Лукашенко заявил, что идет работа над вариантами изменения Конституции, предусматривающими перераспределение властных полномочий. Он подчеркнул, что готов поделиться президентскими полномочиями, "но не под давлением и не через улицу".

Ранее в соответствии с указом избранного президента правительство Республики Беларусь сложило полномочия. Кабинет министров продолжит работу до утверждения нового состава.

Выборы в Белоруссии.
Sputnik
Результаты голосования на выборах президента Белоруссии: данные ЦИК

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По данным Центральной избирательной комиссии, Александр Лукашенко, возглавляющий республику с 1994 года, победил, набрав 80,1 процента голосов.

Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская получила чуть более 10 процентов.

После объявления предварительных результатов выборов по стране прокатилась волна массовых протестов, сопровождавшихся столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов.

По данным Минздрава этой страны, госпитализировано около 250 человек. Министерство внутренних дел Белоруссии сообщило о 6 700 задержаниях и одной смерти. Еще один протестующий скончался после задержания.

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