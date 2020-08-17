Грудное вскармливание, почему оно полезно для выживания ребенка

Грудное вскармливание играет ведущую роль для выживания и здоровья ребенка, это лучший способ питания новорожденных, необходимый им для роста и развития. Всемирная организация здравоохранения рекомендует малышам до 6 месяцев исключительно грудное вскармливание.

Грудное вскармливание можно продолжать после двухлетнего возраста, если этого хотят мать и ребенок, заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова глава Национальной Ассоциации по поддержке грудного вскармливания, соучредитель проекта Mămica Alăptează Алина Шмурун. По ее словам, грудное молоко положительно влияет на развитие ребенка и имеет ряд преимуществ.

© Sputnik / Osmatesco Alina Șmurun

"Пользы много: оно снижает частоту инфекций, аллергии, снижает риск развития так называемой целиакии. Дети, получающие исключительно грудное молоко, менее подвержены острым респираторным вирусным инфекциям и гастроэнтероколиту. В подростковом возрасте снижается риск ожирения, артериальной гипертензии или сахарного диабета", - рассказала Алина Шмурун.

Кроме того, исследования выявили, что младенцы, которые находились на грудном вскармливании 16-30 месяцев, болели реже и не так долго, как дети, отнятые от груди до этого возраста.

Есть также результаты, которые показывают, что антитела в грудном молоке увеличивают свою концентрацию и, следовательно, иммунную эффективность в течение второго года грудного вскармливания. Естественную защиту от аллергии ребенку обеспечивает исключительно грудное вскармливание в течение первых 6 месяцев с последующим кормлением грудью, которое идет параллельно с прикормом.

Затронула эксперт и тему кормления после кесарева сечения. В частности, она прокомментировала расхожее мнение, что после хирургического вмешательства молоко у женщины появляется поздно.

"Это миф, что у женщин, которые рожали с помощью кесарева сечения, молоко появляется позже. Оно появляется так же, как и у всех: примерно на 3-4 день после родов. Можем сказать, что срок, до которого может появиться молоко, не превышает 10 дней. Есть женщины, которые рожают естественным путем, но молоко у них появляется позже. И наоборот: у некоторых женщин, прошедших кесарево, молоко появляется раньше. Другое дело, что после хирургического вмешательства малыша не сразу прикладывают к груди, и необходимо, чтобы это было сделано настолько быстро, насколько это возможно", - отметила Алина Шмурун.

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