Яблочный спас 2020: описание, приметы и традиции праздника

Яблочный Спас — народный праздник, приуроченный к православному торжеству Преображения Господня, в котором тесно переплелись церковные и народные традиции – в 2017 году, как и ежегодно, празднуют 19 августа

В древние времена праздновали несколько Спасов, которые были приурочены ко времени созревания зерновых культур, овощей, фруктов и других даров земли – по сей день сохранились Медовый, Яблочный и Ореховый, которые отмечают в августе.

В церковном календаре все три Спаса связаны с Иисусом Христом и с его деяниями — слово "Спас" сокращенная форма от слова Спаситель.

Второй Спас или Спас на горе

Яблочный Спас, который также называют Второй Спас, Праздник первых плодов, Средний Спас, Горохов день, Первые осенины и так далее, напоминает о великой силе природы и ее неоценимых дарах.

Праздник плодородия в дохристианские времена отмечали в середине августа, на который приходилось окончание сбора урожая. В благодарность земле за хороший урожай люди приносили богам в жертву плоды и устраивали веселые народные гулянья с песнями и танцами.

С принятием христианства церковь связала это народное торжество с праздником Преображения Господня. Согласно Писанию, Иисус полностью преобразился, когда молился на горе Фавор со своими учениками — лицо Его просияло, а одежды стали ослепительно белыми.

© Sputnik / Григорий Сысоев Торжественное освящение 5 тонн яблок

Благодаря этому божественному явлению праздник стали называть – Спас на горе. Глубокий смысл этого праздничного дня заключен в соединении воедино божественной и человеческой сущности Иисуса Христа.

В Яблочный Спас каждому следует задуматься о праведности своей жизни, постараться преобразиться к лучшему.

Традиции и обычаи праздника

Во всех действующих православных храмах в этот день проходят праздничные службы — верующие идут в церковь для исповеди и причащения. Люди издавна считали, что в Яблочный Спас Бог посылает на людей Свое благословение.

После Богослужения освящаются фрукты – этот обычай восходит к Ветхому Завету, когда люди несли в храм гроздья винограда и злаки для благословения и в знак благодарности Богу.

На Руси виноград рос далеко не везде, поэтому традиция преобразовалась и стали освящать яблоки, сбор которых приходился на Яблочный Спас. Соответственно яблоки, которые олицетворяют достаток и благополучие, стали главным символом праздника.

По традиции, прихожане по сей день несут в церковь корзинки с виноградом, яблоками и другими плодами, которые можно употреблять в пищу, только после проведения торжественного обряда освещения.

© Sputnik / Александр Кондратюк Православные христиане отмечают Яблочный Спас

По древнему поверью, на Яблочный Спас ангелы на небесах, угощают души детей яблоками, а женщина, вкусившая плод, раньше наступления праздника, лишала душу ребенка угощения. Поэтому после освящения плодов в церкви, родители, потерявшие детей, шли на кладбище и часть яблок оставляли на могилах или раздавали угощение в храме.

В наши дни после церковной службы, принято идти на кладбище, чтобы почтить помять всех почивших родственников, а не только детей.

Чтобы благословить посев, люди часто приглашали священника и на поля.

На праздник запрещаются любые работы по дому, шитье, стирка и строительные работы — дозволяется только приготовление пищи и сбор урожая.

На Спас, пекут пироги, чаще всего используют начинку из яблок, добавляют мед и грецкие орехи. На столах, также присутствуют блинчики с различными начинками, сладкие каши, пирожки, печеные яблоки, компот из свежих фруктов. Угощали по традиции всех друзей и соседей, а вечером шли в поле и с песнями провожали лето.

Поскольку во время Яблочного Спаса продолжается Успенский пост, запрещена любая пища животного происхождения, но в праздник Преображения Господня – 19 августа церковный устав допускает вкушение рыбы и немного вина.

По старинному обычаю, в этот день хозяйки совершали ритуал очищения дома, для которого использовали яблоки и восковую церковную свечу. В частности, яблоко разрезали на две половинки и доставали сердцевину – в одну половинку ставили свечу и с ней обходили дом, читая молитвы и прося Господа, защитить жилье от невзгод, а семье даровать мир и согласие.

© Sputnik / Сергей Пятаков Икона "Спас Нерукотворный"

Затем воск со свечи перекладывали в другую половинку яблока, крепко связывали две половинки плода веревкой, уносили подальше от дома и закапывали в земле. Завершив обряд очищения хозяйки начинали готовить угощения.

В Яблочный Спас устраивались торги, на которых выставляли целые телеги с яблоками, а люди, имевшие сады, считали своим долгом в этот день угостить плодами больных, нищих и сирот.

Приметы и поверья

С Яблочным Спасом связано очень много примет и поверий, которые сохранились до наших дней.

Так, по народному поверью, первое съеденное яблоко, расскажет, чего ожидать от судьбы в ближайшем году. Если яблоко будет кислым, то впереди ждут неприятности, а вот если окажется сладким, то и жизнь будет полна радости и счастья. Кисло-сладкий плод, всегда означал – крепкую семью, покой и уют в доме.

Девушки, съедая первое яблочко, часто обмакивали его в мед и загадывали, свое самое заветное желание. В старину считали, что загаданное обязательно исполниться, если помыслы чисты и просьба идет от сердца.

Девушек часто сравнивали с цветущей яблоней, поэтому в праздник, молодые барышни, просили у дерева поделиться красотой и вплетали в венки яблочные листья.

Много примет связано было и с погодой — дождь на Второй Спас сулил мокрую и холодную зиму. А вот солнце и тепло в праздник – обещали снежную зиму, без сильных морозов.

Люди верили, что в этот день нельзя прогонять мух, если они садятся на руку — можно спугнуть счастье, поэтому нужно было подождать пока она сама улетит.

Колосья пшеницы уродятся крупные, если во время посева дует северный ветер.

Если пчелы собираются в рой и начался мелкий дождь, скоро наступит холодная и дождливая осень, а если на мед слетаются пчелы, то достаток в доме обеспечен.

Если листья на деревьях пожелтели на Яблочный Спас, значит в скором времени сильно похолодает.

Весь урожай зерновых нужно собрать до 19 августа, иначе первый дождь все погубит.

Кто занимается шитьем на праздник — будет лить слезы всю жизнь.

Много скворцов на деревьях – к суровому январю.

Жениться и выходить замуж в этот день, как и в другие дни Успенского поста, категорический запрещалось, так как это считалось большим грехом. Есть поверье, что молодые, обручившиеся в дни Успенского поста, никогда не будут счастливыми.

По народным приметам, Яблочный Спас означает наступление осени и преображение природы. Принято считать, что ночи после 19 августа становятся намного холоднее.

Материал подготовлен на основе открытых источников.

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