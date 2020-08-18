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Манифестация возле проходной МЗКТ, куда приезжал президент Беларуси Александр Лушкашенко

Как прошел девятый день протестов в Беларуси - видео

© Sputnik / Виктор Толочко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200818/31337260/kak-proshel-devyatyy-den-protestov-v-belarusi-video.html

Протестные акции в Беларуси в очередной день митингов прошли сразу в нескольких местах, начались забастовки работников заводов и гостелеканалов.

КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. В Беларуси продолжаются протесты, начавшиеся после выборов главы государства. Очередные акции прошли 17 августа.

Как пишет Sputnik Беларусь, рабочие многих предприятий республики в понедельник начали забастовку. Они выражают солидарность с теми, кто выходит на мирные акции протеста, кто пострадал во время задержаний, а также несогласие с результатами президентских выборов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 августа прибыл на вертолете на Минский завод колесных тягачей, где выступил перед митинговавшими рабочими.

Рабочие МТЗ вышли в понедельник на улицу
© Sputnik / Виктор Толочко
Рабочие МТЗ вышли в понедельник на улицу

Утроить забастовку решили не только работники заводов, но и представители государственных телеканалов. Возле здания "Белтелерадиокомпании" собрались сотрудники, которые не готовы продолжать работу в нынешних условиях.

Протест у Белгосфилармонии организовали музыканты и исполнители учреждения культуры, которые устроили ипровизированный концерт.

Несколько сотен человек собрались, в свою очередь, у здания Минздрава, требуя допустить медиков в изолятор, куда помещают задержанных на митингах.

© Sputnik / Viktor Tolochko
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С митинга медиков демонстранты направились на площадь Независимости. Там состоялась несанкционированная акция протеста с участием рабочих бастующих предприятий. После многотысячная колонна проследовала к ЦИП на Окрестина.

Массовые акции протестов начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.

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