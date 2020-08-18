Популяционный иммунитет к коронавирусу: что показывает исследование

КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. У более чем 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей есть иммунитет к коронавирусу. Об этом заявили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
"Семь регионов с высоким уровнем (более 20%) популяционного иммунитета: Республика Татарстан, Москва, Санкт-Петербург, Астраханская, Московская, Ленинградская и Тюменская области", - говорится в сообщении.
Во всех 26 регионах обследовано примерно по 2,8-3,2 тысячи человек, уточнили в пресс-службе.
Всего в России проведено более 32,9 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 225 тысяч человек. Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в РФ составляет 925 тысяч.
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