11:39 18 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.85
  • USD16.75
  • RUB0.23
  • RON4.11
  • UAH0.61
Поиск
Медик показывает образцы мазка на COVID-19. Архивное фото

Популяционный иммунитет к коронавирусу: что показывает исследование

© AFP 2020 / JACK GUEZ
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1767)
117 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200818/31338285/populyatsionnyy-immunitet-covid19-chto-pokazyvaet-issledovanie.html

В семи регионах России отмечен высокий уровень популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции нового типа.

КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. У более чем 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей есть иммунитет к коронавирусу. Об этом заявили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

© Sputnik / AFK Sistema
Второй этап разработки "Вектором" вакцины от COVID-19: побочных реакций нет
В 23 регионах РФ в рамках проверки популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 у населения России, уже сделаны свыше 65 тысяч тестов. Еще в трех регионах России данное исследование завершается, там проведено около 9 тысяч тестов.

"Семь регионов с высоким уровнем (более 20%) популяционного иммунитета: Республика Татарстан, Москва, Санкт-Петербург, Астраханская, Московская, Ленинградская и Тюменская области", - говорится в сообщении.

Во всех 26 регионах обследовано примерно по 2,8-3,2 тысячи человек, уточнили в пресс-службе.

Всего в России проведено более 32,9 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 225 тысяч человек. Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в РФ составляет 925 тысяч.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1767)

По теме

Как производят вакцину от COVID-19 - фото
"Российская вакцина от коронавируса: просто, как все гениальное"
Россия: вакцина от коронавируса запущена в производство


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ярмарка народных мастеров
Ярмарка в поддержку народных мастеров в центре Кишинева - фото
США остались без поддержки европейских союзников по иранскому вопросу
США остались без поддержки европейских союзников по иранскому вопросу - видео
Где в Кишиневе пройдут школьные ярмарки
Школьные ярмарки в Кишиневе: полный список адресов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться