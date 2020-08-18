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Тест на коронавирус

Повторное заражение COVID-19: врачи называют сроки

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1772)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200818/31338455/povtornoe-zarazhenie-covid-19-vrachi-nazyvayut-sroki.html

После перенесенного коронавируса можно заразиться им вновь. Специалисты озвучили, почему и как это происходит.

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Два-три месяца: через такой промежуток времени можно заразиться коронавирусом повторно. Об этом заявил врач-иммунолог Николай Крючков для радиостанции "Говорит Москва", пишет РИА Новости.

По словам эксперта, все зависит от периода, пока в организме сохраняется высокий уровень антител. При этом у некоторых переболевших этот уровень не держится дольше двух-трех месяцев. Причины пока понять не удалось, говорит специалист.

© Sputnik / Evgeny Odinokov
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"Коронавирус никуда не ушел, заразиться абсолютно реально", — подчеркнул Крючков.

Однако у большинства тех, кто перенес COVID-19, антитела в организме сохраняются довольно длительное время, информируют эксперты.

По данным университета Джонса Хопкинса, в настоящее время количество зараженных коронавирусом в мире превысило 21,9 миллиона человек. Свыше 774 тысяч скончались.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1772)

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