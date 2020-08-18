Повторное заражение COVID-19: врачи называют сроки

После перенесенного коронавируса можно заразиться им вновь. Специалисты озвучили, почему и как это происходит.

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Два-три месяца: через такой промежуток времени можно заразиться коронавирусом повторно. Об этом заявил врач-иммунолог Николай Крючков для радиостанции "Говорит Москва", пишет РИА Новости.

По словам эксперта, все зависит от периода, пока в организме сохраняется высокий уровень антител. При этом у некоторых переболевших этот уровень не держится дольше двух-трех месяцев. Причины пока понять не удалось, говорит специалист.

"Коронавирус никуда не ушел, заразиться абсолютно реально", — подчеркнул Крючков.

Однако у большинства тех, кто перенес COVID-19, антитела в организме сохраняются довольно длительное время, информируют эксперты.

По данным университета Джонса Хопкинса, в настоящее время количество зараженных коронавирусом в мире превысило 21,9 миллиона человек. Свыше 774 тысяч скончались.

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