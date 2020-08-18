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Илон Маск

Вошел в четверку: Илон Маск стал одним из богатейших людей в мире

© AFP 2020 / ERIC PIERMONT
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200818/31338658/voshel-v-chetverku-ilon-mask-stal-odnim-iz-bogateyshikh-lyudey-v-mire.html

В понедельник акции компании Tesla подорожали на 11,2%, достигнув рекордного уровня в 1845,32 доллара.

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Американский предприниматель Илон Маск - в топе рейтинга самых богатых людей в мире. Его состояние в понедельник выросло почти на 8 миллиардов долларов. Это позволило основателю компаний Tesla и SpaceX оказаться на четвертой строчке рейтинга Bloomberg Billionaires Index  – как обладателя 84,8 миллиарда долларов, пишет РИА Новости.

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По данным агентства, Маск сместил президента группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно на пятое место. Теперь в первой четверке – только американцы.

Лидирует в рейтинге глава компании Amazon Джефф Безос, его состояние оценивается в 188 миллиардов долларов. Второе место занимает основатель Microsoft Билл Гейтс (121 миллиард долларов), третье - основатель Facebook Марк Цукерберг (99 миллиардов долларов).

Индекс миллиардеров Bloomberg - это ежедневный рейтинг самых богатых людей на планете. Цифры рейтинга обновляются по итогам каждого биржевого дня в Нью-Йорке.

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