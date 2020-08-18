Ситуацию в Белоруссии обсудили на высоком уровне в России и ЕС

Положение, которое сложилось к настоящему времени в Республике Беларусь, стало предметом обсуждений российского президента с главой Евросовета, а также министра иностранных дел РФ – с его немецким коллегой.

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Ситуацию в Белоруссии обсудили во вторник президент России Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает РИА Новости.

"Я только что обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом Путиным. Только мирный и по-настоящему инклюзивный диалог может разрешить кризис в Белоруссии", - написал Шарль Мишель в сети Twitter. © Sputnik / Сергей Гунеев Телефонный разговор Путина и Лукашенко: ситуация внутри и вокруг Белоруссии

На ближайшую среду намечена Встреча по Белоруссии с участием глав государств и правительств стран ЕС, она пройдет в режиме видеоконференции.

Тему Белоруссии также во вторник в ходе телефонного разговора обсудили глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Глава российского внешнеполитического ведомства заявил о недопустимости внешнего вмешательства в дела Республики Беларусь, отмечает РИА Новости со ссылкой на дипведомство РФ. Беседа состоялась по инициативе германской стороны.

"Была выражена надежда на скорейшую нормализацию обстановки. С российской стороны подчеркнута недопустимость какого-либо внешнего вмешательства во внутриполитические процессы, привлечено внимание Германии как председательствующей в Евросоюзе к предпринимаемым извне попыткам дестабилизировать ситуацию в этой братской для России стране", - подчеркивается в комментарии МИД РФ по итогам беседы. © Sputnik / Виктор Толочко Перевыборов в Белоруссии не будет - Лукашенко

После президентских выборов в Белоруссии 9 августа, на которых победил Александр Лукашенко, по всей стране прокатились массовые акции протеста. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Белоруссии, скончались два участника протеста.

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