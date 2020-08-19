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Спящая девушка в кровати

Как проснуться идеально: в чем секрет

© CC0 / Pixabay
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200819/31338905/prosnutsya-idealno-sekrety-uspekha.html

Специалист-сомнолог оценил, насколько гаджеты могут помочь человеку просыпаться бодрым и отдохнувшим.

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Наиболее подходящий момент для пробужлдения ото сна можно выбрать, используя разные методы и даже электронные устройства. Подробности в интервью радио Sputnik раскрыла невролог-сомнолог Елена Царева.

"Идея определения идеального времени пробуждения основывается на том, что в конце сонного цикла, когда заканчивается сновидение или сразу после него, появляется идеальное время для пробуждения. Тогда наш пульс, температура, давление и уровень кортизола выше. В этот момент мы готовы к пробуждению, как никогда. Именно поэтому вам под утро становится жарче и хочется откинуть одеяло, распахнуть его", — рассказала она.

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Сотовый телефон, архивное фото
© CC0 / Pixabay / TeroVesalainen
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Этот момент можно установить сложным путем - при помощи медицинской процедуры полисомнографии, она дает информацию о функционировании различных систем организма во сне, но для этого необходимы определенные условия, которые дома создать невозможно.

Заменить полисомнографию на дому пытаются умные часы или фитнес браслеты, а также все подобные им гаджеты. Однако с меньшей точностью.

"У гаджетов каналов, по которым поступает информация о качестве сна, меньше, чем в "золотом стандарте" полисомнографии. Для сравнения медики используют 14 каналов определения стадии сна, а в гаджетах их значительно меньше", - отмечает врач.

Однако электронные устройства постоянно совершенствуются, так как анализ параментров они проводят при помощи нейросетей. 

Кроме этих двух вариантов есть еще и третий: запрограммировать тот момент пробуждения, который будет для вас идеальным.

"У нас есть принцип — вставать в одно время. За неделю или полторы организм сам начнет подстраивать сон таким образом, чтобы окончание сновидения было за 5 минут до будильника. Главное проявить настойчивость и силу воли", — также подчеркнула Елена Царева.

В исследовании, которое провело Европейское общество кардиологии, отмечается, что здоровый сон должен длиться от шести до восьми часов в сутки. Ученые также выяснили, что дневной сон может спровоцировать развитие болезней сердца, если ночью человек спит меньше шести часов.

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