Десятый день протестов в Беларуси: кто и кого поддерживает - видео

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. В Беларуси продолжаются протесты, начавшиеся после выборов главы государства. Очередные акции прошли 18 августа.
Как отмечает Sputnik Беларусь, некоторые предприятия продолжают бастовать, а люди собираются на площади Независимости, чтобы выразить свое неодобрение курса действующей власти.
Однако митинги проводят уже не только политические оппоненты Александра Лукашенко. Его сторонники тоже собираются на площадях. Во вторник акции организовали в некоторых областных центрах.
Акция проходила и под стенами СИЗО в Минске. Повод – день рождения блогера Сергея Тихановского, который там содержится.
Неспокойно было и в театре имени Янки Купалы – после увольнения директора Павла Латушко, актеры выступили в защиту своего лидера.
Митинговал также и один из флагманов белорусской тяжелой промышленности – Минский тракторный завод. А рабочие Минского завода колесных тягачей и Минского автомобильного завода 18 августа не вышли на акции протеста - проходные МЗКТ и МАЗ были без митингующих.
Массовые акции протестов начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Беларуси, скончались два участника протеста.
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