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Акция протеста в Минске

Десятый день протестов в Беларуси: кто и кого поддерживает - видео

© Sputnik / Виктор Толочко
Общество
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Sputnik Молдова
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Протестные акции в Беларуси в очередной день митингов прошли сразу в нескольких местах. Митинги проводят уже не только политические оппоненты Александра Лукашенко, но и его сторонники.

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. В Беларуси продолжаются протесты, начавшиеся после выборов главы государства. Очередные акции прошли 18 августа.

Как отмечает Sputnik Беларусь, некоторые предприятия продолжают бастовать, а люди собираются на площади Независимости, чтобы выразить свое неодобрение курса действующей власти.

Акция протеста на площади Независимости в Минске 18 августа
© Sputnik / Виктор Толочко
Акция протеста на площади Независимости в Минске 18 августа

Однако митинги проводят уже не только политические оппоненты Александра Лукашенко. Его сторонники тоже собираются на площадях. Во вторник акции организовали в некоторых областных центрах.

Акция проходила и под стенами СИЗО в Минске. Повод – день рождения блогера Сергея Тихановского, который там содержится.

Неспокойно было и в театре имени Янки Купалы – после увольнения директора Павла Латушко, актеры выступили в защиту своего лидера.

Митинговал также и один из флагманов белорусской тяжелой промышленности – Минский тракторный завод. А рабочие Минского завода колесных тягачей и Минского автомобильного завода 18 августа не вышли на акции протеста - проходные МЗКТ и МАЗ были без митингующих.

Акция протеста у Дома правительства в Минске 18 августа
© Sputnik / Виктор Толочко
Акция протеста у Дома правительства в Минске 18 августа

Массовые акции протестов начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Беларуси, скончались два участника протеста.

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