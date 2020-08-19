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ВМС Великобритании. Архивное фото

Королевский флот Великобритании будет участвовать в учениях в Черном море

© Photo : Ministry of Defence
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200819/31352874/korolevskiy-flot-velikobritanii-budet-uchastvovat-v-ucheniyakh-v-chernom-more.html

Инициатива по морским учениям - это еще один шаг вперед в отношениях в области обороны Великобритании и Украины, считает британский глава Минобороны.

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Совместные морские учения королевского военно-морского флота Великобритании и ВМС Украины пройдут в Черном море. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил министр обороны страны Бен Уоллес.

"Великобритания запускает мультинациональные учения по укреплению украинских военно-морских сил для противостояния угрозам с востока", - говорится в сообщении на сайте правительства Великобритании.

Эсминец USS Porter.
© CC0 / Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet / 180405-N-JI086-267
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В ходе своего визита на Украину Уоллес заявил, что Британия намерена осенью направить корабли для совместных учений.

"Инициатива по морским учениям - это еще один шаг вперед в отношениях в области обороны Великобритании и Украины. Мы уже помогли тысячам украинских военнослужащих в ряде навыков, начиная от оказания первой помощи и заканчивая оперативным планированием, все это защищает их территориальную целостность", - говорится в заявлении.

Уточняется, что "инициатива по морским учениям даст ВМС Украины возможность работать еще более тесно с международными партнерами для защиты черноморского региона".

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