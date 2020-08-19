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Встречу полярного сияния и свечения неба запечатлели на фото

© Photo : Roskosmos / Ivan Vagner
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200819/31353545/vstrechu-polyarnogo-siyaniya-i-svecheniya-neba-zapechatleli-na-foto.html

Два ярчайших явления в верхних слоях атмосферы Земли - северное сияние и свечение - встретились незадолго до рассвета. Астронавт Международной космической станции смог запечатлеть эту красоту на фото.

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. "Свидание" двух произошедших одновременно феноменов Астронавты НАСА сфотографировали над Землей на рассвете 16 марта этого года. Опубликован снимок был накануне в Instagram агентства, передает РИА Новости. На фото видно, как зеленые с красным отливом пучки северного сияния пересекают бледноватую красно-желтую ленту свечения неба.

Северное сияние над Землей
© Photo : Instagram / nasa
Северное сияние над Землей

Когда сошлись два самых красочных явления верхних слоев атмосферы, Международная космическая станция пролетала над южной Аляской. На снимке можно заметить огни населенных пунктов канадских провинций Британская Колумбия и Альберта.

НАСА отмечает, что эти явления возникают на примерно одинаковой высоте, но имеют разную природу. Свечение вызывают химические процессы: реакция кислорода, азота и других молекул в верхней части атмосферы. А северное сияние образуется от взаимодействия энергии солнца и магнитного поля нашей планеты.

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