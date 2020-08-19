В МВД Беларуси предоставили данные о задержаниях в ходе протестов

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, в день, когда в стране прошли выборы президента.

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. В последние дни протестов в Беларуси никого не задерживали, однако в среду задержания прошли у Минского тракторного завода. Об этом заявила РИА Новости пресс-секретарь МВД этой страны Ольга Чемоданова.

"Задержанных за последние дни не было. Правонарушений в ходе шествий, акций массовых не допущено", - заявила Чемоданова, подтвердив, что в среду утром были задержания у Минского тракторного завода.

Массовые акции протестов начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила, а не Лукашенко.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Беларуси, скончались два участника протеста.

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