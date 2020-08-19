Эксперт назвал уязвимые места компьютерной клавиатуры

Из "клавы" сыплются крошки? Значит, давно пора устроить ей хорошую чистку. Иначе возникает серьезный риск подхватить инфекцию.

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Микробы, живущие на компьютерной клавиатуре, могут стать причиной кожных заболеваний и даже инфекций глаз. О том, когда клавиши вредят здоровью, в интервью радио Sputnik рассказал руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

Эксперт поделился методами, которые помогут обезопасить пользующихся компьютером.

Дмитрий Рябинин особо подчеркнул, что в источник бактерий клавиатура превращается из-за несоблюдения пользователями правил личной гигиены. Основные места скопления грязи – не только сами клавиши, но и пространство между ними. Чистка клавиатуре требуется не реже раза в месяц, отмечает эксперт.

"Самое банальное – протереть корпус и клавиши моющим средством. Для этого подойдут специальные салфетки для ухода за техникой или тряпки с небольшим содержанием спирта. Главное – не использовать химикаты, предназначенные для чистки сантехники. Они опасны для пластика из-за щелочи: в лучшем случае сотрут с клавиатуры краску, в худшем – просто повредят корпус", — рассказал Рябинин.

Для чистки пространства между клавишами подойдут ватные палочки, сжатый воздух, который помогает выдуть мусор. Клавиатуру ноутбуков нужно разбирать и пылесосить, рекомендует специалист.

Он особо подчеркивает, что грязные клавиши могут вызвать серьезные заболевания.

"Людям, которые подолгу работают с грязной клавиатурой и при этом часто трут глаза, может грозить как опасное кожное заболевание, так и инфекция глаз, конъюнктивит или что-то серьезнее. Простая рекомендация – максимально переходить на сенсорное управление, а еще лучше на голосовое управление, чтобы избежать любого контакта с загрязненными поверхностями", — советует Дмитрий Рябинин.

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