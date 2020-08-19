Минуту на ответ: в Израиле разработали новый тест на COVID-19

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Точность нового теста на COVID-19 превышает 96 процентов, заявляют израильские ученые. По их словам, он гораздо эффективнее, чем тест ПЦР, передает РИА Новости со ссылкой на министерство туризма Израиля.

Стоимость нового теста не превышает одного шекеля (это примерно 5 молдавских леев или 22 российских рубля). Для исследования нужна слюна, ее анализируют после полоскания человеком рта солевым раствором. Специальный излучающий свет прибор и выявляет наличие COVID-19. Сообщается, что устройство способно определять и другие вирусы.

"Министерство здравоохранения в ближайшие дни объявит тендер на оборудование аэропорта Бен-Гурион лабораториями по выявлению COVID-19. Это значит, что новейшие разработки израильских ученых могут позволить вскоре вернуться к прежней жизни, снова путешествовать и не бояться за свою безопасность и здоровье", - отметил директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр.

В Израиле также представили технологию выявления COVID-19 за 30-40 секунд и специальное приложение, которое дает возможность получить ответ, заражен ли человек, в течение 20 минут - в домашних условиях, без специального оборудования.

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