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Медицинские работники проводитя тест на коронавирус

Минуту на ответ: в Израиле разработали новый тест на COVID-19

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1774)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200819/31355611/minutu-na-otvet-v-Izraile-razrabotali-novyy-test-na-covid-19.html

Новый тест на коронавирус поможет выявлять опасное заболевание быстрее, чем исследование ПЦР, утверждают специалисты.

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Точность нового теста на COVID-19 превышает 96 процентов, заявляют израильские ученые. По их словам, он гораздо эффективнее, чем тест ПЦР, передает РИА Новости со ссылкой на министерство туризма Израиля.

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Стоимость нового теста не превышает одного шекеля (это примерно 5 молдавских леев или 22 российских рубля). Для исследования нужна слюна, ее анализируют после полоскания человеком рта солевым раствором. Специальный излучающий свет прибор и выявляет наличие COVID-19. Сообщается, что устройство способно определять и другие вирусы.

"Министерство здравоохранения в ближайшие дни объявит тендер на оборудование аэропорта Бен-Гурион лабораториями по выявлению COVID-19. Это значит, что новейшие разработки израильских ученых могут позволить вскоре вернуться к прежней жизни, снова путешествовать и не бояться за свою безопасность и здоровье", - отметил директор департамента министерства туризма Израиля в РФ и СНГ Владимир Шкляр.

В Израиле также представили технологию выявления COVID-19 за 30-40 секунд и специальное приложение, которое дает возможность получить ответ, заражен ли человек, в течение 20 минут - в домашних условиях, без специального оборудования.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1774)

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