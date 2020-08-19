Дима Билан словил в Черном море врага - видео

На своей странице в Instagram Билан опубликовал видео с морской прогулки, которая оказалась весьма активной даже для него.

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Российский певец Дима Билан побывал на гастролях в Крыму, где не только выступил с концертом, но искупался в Черном море.

"Я в шоке от того, насколько Крым может быть разным! Совсем не жалею, что решил остаться еще на несколько дней, — написал певец. – Немного лета мы точно заслужили! Убираю гаджеты, погружаюсь в природу".

View this post on Instagram A post shared by Dima Bilan (@bilanofficial) on Aug 17, 2020 at 8:31am PDT

Также Билан разместил ролик, на котором запечатлено, как он собирает мусор из воды.

"За семь часов морской прогулки три раза видел пластиковые предметы. Не смог проплыть мимо, прыгнул и поймал врага", — написал он, призвав людей подумать, прежде чем загрязнять море, "бездумно бросая мусор".

Под другими снимками, размещенными в блоге, Билан написал, что в шоке от того, насколько разным и красивым может быть Крым.

"Совсем не жалею, что решил остаться на несколько дней! Немного лета мы точно заслужили! Убираю гаджеты, погружаюсь в природу", — отметил он.

Многие российские знаменитости отправились в этом году отдыхать на отечественные курорты из-за закрытых границ в пандемию коронавируса. Кроме Димы Билана в Крыму побывали актер Павел Прилучный со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович, а также ведущая Ксения Бородина с семьей.

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