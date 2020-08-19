23:31 19 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.87
  • USD16.70
  • RUB0.23
  • RON4.11
  • UAH0.61
Поиск
Певец Дима Билан выступает на музыкальной премии Жара Music Awards

Дима Билан словил в Черном море врага - видео

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (149)
17 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200819/31357277/video-bilan-instagram.html

На своей странице в Instagram Билан опубликовал видео с морской прогулки, которая оказалась весьма активной даже для него.

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Российский певец Дима Билан побывал на гастролях в Крыму, где не только выступил с концертом, но искупался в Черном море.

"Я в шоке от того, насколько Крым может быть разным! Совсем не жалею, что решил остаться еще на несколько дней, — написал певец. – Немного лета мы точно заслужили! Убираю гаджеты, погружаюсь в природу".

 

View this post on Instagram

A post shared by Dima Bilan (@bilanofficial) on

Также Билан разместил ролик, на котором запечатлено, как он собирает мусор из воды. 

"За семь часов морской прогулки три раза видел пластиковые предметы. Не смог проплыть мимо, прыгнул и поймал врага", — написал он, призвав людей подумать, прежде чем загрязнять море, "бездумно бросая мусор".

Под другими снимками, размещенными в блоге, Билан написал, что в шоке от того, насколько разным и красивым может быть Крым.

"Совсем не жалею, что решил остаться на несколько дней! Немного лета мы точно заслужили! Убираю гаджеты, погружаюсь в природу", — отметил он.

Многие российские знаменитости отправились в этом году отдыхать на отечественные курорты из-за закрытых границ в пандемию коронавируса. Кроме Димы Билана в Крыму побывали актер Павел Прилучный со звездой сериала "Папины дочки" Мирославой Карпович, а также ведущая Ксения Бородина с семьей.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (149)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Lacul de acumulare Costești-Stânca
Притягательная красота: чего вы еще не видели на водохранилище Костешты-Стынка
Дорожный патруль: российские военные автоинспекторы на конкурсе АрМИ-2020 в Узбекистане
АрМИ-2020: российские военные автоинспекторы провели первое занятие
Где в Кишиневе пройдут школьные ярмарки
Школьные ярмарки в Кишиневе: полный список адресов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться