Песков рассказал, о чем беседовали Путин и Лукашенко

Не слишком ли часто беседуют по телефону Путин и Лукашенко? Этот и другие вопросы задали журналисты главе пресс-службы Кремля.

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. "Происходит обмен мнениями" – так прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков телефонные разговоры лидеров Москвы и Минска, которые имели место предыдущие несколько дней, передает РИА Новости.

В разговоре с представителями СМИ Песков также подчеркнул, что президенты постоянно обмениваются мнениями на фоне событий в Белоруссии, и это "нормально".

"Это совершенно нормально, когда главы двух государств находятся в процессе постоянного, регулярного обмена мнениями на фоне таких ситуаций, которые сейчас разворачиваются в Белоруссии", - подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

В беседе с журналистами он также отметил: "Мы считаем, что все должны делать все необходимое для того, чтобы были созданы условия для сохранения ситуации в рамках правового поля, в котором мог бы осуществляться необходимый диалог".

Массовые протестные акции охватили Белоруссию после выборов президента 9 августа, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция уверена, что победила Светлана Тихановска, по данным Центризбирком, она получила 10,12%. Сама Тихановская сейчас в Литве.

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В первые дни силовики подавляли акции оппозиции, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Позже от силовых методов отказались. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих погибли.

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