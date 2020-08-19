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Дмитрий Песков пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина (1 октября 2019) Ереван

Песков рассказал, о чем беседовали Путин и Лукашенко

© Sputnik / Andranik Ghazaryan
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200819/31360333/o-chem-govoryat-prezidenty-dmitriy-peskov-otvetil-na-voprosy-zhurnalistov.html

Не слишком ли часто беседуют по телефону Путин и Лукашенко? Этот и другие вопросы задали журналисты главе пресс-службы Кремля.

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. "Происходит обмен мнениями" – так прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков телефонные разговоры лидеров Москвы и Минска, которые имели место предыдущие несколько дней, передает РИА Новости.

В разговоре с представителями СМИ Песков также подчеркнул, что президенты постоянно обмениваются мнениями на фоне событий в Белоруссии, и это "нормально".

"Это совершенно нормально, когда главы двух государств находятся в процессе постоянного, регулярного обмена мнениями на фоне таких ситуаций, которые сейчас разворачиваются в Белоруссии", -  подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

В беседе с журналистами он также отметил: "Мы считаем, что все должны делать все необходимое для того, чтобы были созданы условия для сохранения ситуации в рамках правового поля, в котором мог бы осуществляться необходимый диалог".

© Sputnik / Grigory Sysoev
Третий звонок: Путин и Лукашенко снова поговорили

Массовые протестные акции охватили Белоруссию после выборов президента 9 августа, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция уверена, что победила Светлана Тихановска, по данным Центризбирком, она получила 10,12%. Сама Тихановская сейчас в Литве.

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В первые дни силовики подавляли акции оппозиции, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Позже от силовых методов отказались.  Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих погибли.

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