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Вид на зараженную коронавирусом клетку под микроскопом

Гибкие шипы: ученые выяснили механизм заражения COVID-19

© AP Photo /
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200819/31361082/gibkie-shipy-uchenye-vyyasnili--mekhanizm-zarazheniya-covid-19.html

Воздушный шар на веревке – такое сравнение применимо к частям коронавируса, ответственным за соединение с инфицируемой клеткой.

КИШИНЕВ, 19 авг — Sputnik. Неизвестный механизм попадания коронавируса в клетку удалось определить немецким ученым, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Science.

Чтобы провести исследование, понадобилось применить сложные методы анализа. Выяснилось, что "шипы", которые и дали коронавирусу название, совсем не тверрдые, как считалось раньше, а гибкие.

Вакцина
© REUTERS / Dado Ruvic
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Кроме того, часть "белка-шипа", где содержится рецептор-связующая область и механизмы, необходимые для слияния с инфицируемой клеткой, соединена с гибкой ножкой. Ученые даже выделили у нее три "сустава": "бедро", "колено" и "голеностоп".

Все это дает вирусу возможность перемещаться и искать рецептор, чтобы соединиться с клеткой-целью.

"Как воздушный шар на веревке, "шипы" движутся по поверхности вируса и таким образом могут искать рецептор для стыковки с целевой клеткой", — пояснила глава исследовательской группы Якомин Крийнсе Локер.

Между тем, количество зараженных коронавирусом в мире растет, в настоящее время оно превысило 22 миллиона человек. Жертвами COVID-19 стали более 780 тысяч человек по всей планете.

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