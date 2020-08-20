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Акция протеста в Минске 19 августа

Одиннадцатый день протестов в Беларуси: как это было - видео

© Sputnik / Виктор Толочко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200820/31365434/odinnadtsatyy-den-protestov-v-belarusi-kak-eto-bylo-video.html

Протестные акции в Беларуси не останавливаются - митинги проводят не только политические оппоненты Александра Лукашенко, но и его сторонники.

КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. В Беларуси продолжаются протесты, начавшиеся после выборов главы государства. Очередные акции прошли 19 августа.

Как отмечает Sputnik Беларусь, продолжают митинговать некоторые белорусские заводы, но таких массовых недовольств, какими отметились встречи с руководством на минувшей неделе, отметить нельзя.

Протестующие собрались у МТЗ 19 августа в поддержу бастующих сотрудников
© Sputnik / Виктор Толочко
Протестующие собрались у МТЗ 19 августа в поддержу бастующих сотрудников

Отличительная особенность этой протестной недели – флаги разных цветов на минских улицах и в регионах. Сторонники действующей власти также решили поддерживать свой выбор на митингах и уже четвертый день проводят акции солидарности.

Сегодня сторонники действующего президента собрались не в центре города, в на Партизанском проспекте недалеко от станции метро Могилевская. Прежде подобные митинги прошли в областных центрах, а началось все с акции поддержки президента в это воскресенье на площади Независимости, напротив Дома правительства.

А вот сторонники перемен собрались на акцию солидарности в центре – протестовали и у здания МВД, и далее по проспекту Независимости.

Бойцы ОМОН и милиция оттеснили протестующих от станции метро
© Sputnik / Виктор Толочко
Бойцы ОМОН и милиция оттеснили протестующих от станции метро

Массовые акции протестов начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Беларуси, скончались два участника протеста.

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