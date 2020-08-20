Вакцинация от COVID-19: каковы противопоказания

Подробно о том, как будет проводиться вакцинация от коронавируса, рассказал доктор медицинских наук.

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Детали вакцинации, которая должна начаться в России осенью, врач раскрыл в интервью радио Sputnik.

Владислав Жемчугов особо подчеркнул, что больным людям прививку делать нельзя категорически. Так же, как и тем, у кого температура тела будет превышать отметку в 37 градусов. Нельзя будет вакцинировать и тех, кто накануне употреблял алкогольные напитки.

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"На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо. Я думаю, что часов за десять-двенадцать или даже за сутки до вакцинации не надо пить. Время зависит от того, как у человека работает печень", — рассказал иммунолог.

Он призвал население не стесняться задавать вопросы о новой вакцине. Обязательно узнать срок ее годности, температуру хранения. Она не должна превышать четырех градусов выше нуля.

Укол обязан делать врач, а не медсестра, - также уточнил эксперт. Используется только одноразовый шприц.

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Президент РФ Владимир Путин 11 августа объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19. Вакцина получила названиеи была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев затем заявил, что фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз российской вакцины от коронавируса более чем из 20 стран. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

По информации из Государственного реестра лекарственных средств РФ, препарат будет представлять собой раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию планируют проводить в два этапа: вначале — компонентом I, через три недели — компонентом II.

Как сообщили в российском Минздраве, двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет сроком до двух лет.

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