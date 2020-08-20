Вакцинация от COVID-19: каковы противопоказания

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Детали вакцинации, которая должна начаться в России осенью, врач раскрыл в интервью радио Sputnik.
Владислав Жемчугов особо подчеркнул, что больным людям прививку делать нельзя категорически. Так же, как и тем, у кого температура тела будет превышать отметку в 37 градусов. Нельзя будет вакцинировать и тех, кто накануне употреблял алкогольные напитки.
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"На алкоголь вакцина может среагировать так, что человеку не будет хорошо. Я думаю, что часов за десять-двенадцать или даже за сутки до вакцинации не надо пить. Время зависит от того, как у человека работает печень", — рассказал иммунолог.
Он призвал население не стесняться задавать вопросы о новой вакцине. Обязательно узнать срок ее годности, температуру хранения. Она не должна превышать четырех градусов выше нуля.
Укол обязан делать врач, а не медсестра, - также уточнил эксперт. Используется только одноразовый шприц.
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По информации из Государственного реестра лекарственных средств РФ, препарат будет представлять собой раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию планируют проводить в два этапа: вначале — компонентом I, через три недели — компонентом II.
Как сообщили в российском Минздраве, двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет сроком до двух лет.
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