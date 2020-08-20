"Быстро стягивают войска": что происходит в Норвегии

По мнению МИД России, альянс целенаправленно накачивает Норвегию военным контингентом. И как с другими европейскими странами, под предлогом "русской угрозы". О том, станет ли скандинавское королевство для альянса очередной Польшей, — в материале автора РИА Новости Николая Протопопова.

Нездоровая активность

От слов о необходимости усиления военного присутствия в Норвегии НАТО переходит к делу. Заметно участились учения кораблей альянса с привлечением норвежского флота в Баренцевом и Норвежском морях. В регионе расширяются масштабы разведывательных миссий блока — вблизи границ России в Арктике работают разведывательные корабли ВМС Норвегии, а с норвежских баз вылетают на патрулирование самолеты Poseidon ВМС США. Осло и Вашингтон продлили соглашение о дислокации в стране подразделений морской пехоты, увеличив ее численность вдвое.

В 2018-м в Норвегии состоялись крупнейшие учения НАТО Trident Juncture. Около пятидесяти тысяч военнослужащих отрабатывали коллективную оборону при нападении условного противника. На площадке маневров альянс задействовал 65 боевых кораблей, в том числе американский авианосец "Гарри Трумен", впервые зашедший в Норвежское море со времен холодной войны.

В Северной Норвегии НАТО возводит радиолокационную станцию системы предупреждения о ракетном нападении "Глобус-3". Стройка кипит на острове Вардё всего в нескольких десятках километрах от России. С помощью новой РЛС натовцы смогут видеть испытания российского ракетного оружия, отслеживать перемещение кораблей Северного флота и следить за внутренними районами "условного противника". Также модернизируются военные аэродромы Бардуфосс, Эвенес, Банак, Эрланн и Рюгге, портовый терминал Гротсунд переоборудуют для приема американских атомных субмарин.

© Public Domain / Defense Visual Information Distribution Service Двадцать четыре корабля из четырнадцати стран принимают участие в совместных учениях войск НАТО Trident Juncture 2018 ("Единый трезубец") в Норвежском море. 7 ноября 2018

МИД России неоднократно заявлял, что действия НАТО на севере Европы способствуют милитаризации Арктики. Особенно беспокоят разведывательные полеты авиации альянса. Уже давно стали привычными сводки Минобороны об американских самолетах-разведчиках, появляющихся у самых границ. Всякий раз ВКС приходится поднимать в воздух истребители и буквально отгонять их от внутреннего воздушного пространства.

Так, неделю назад МиГ-31 перехватил самолет "Посейдон" в опасной близости от границы. А четвертого августа средства контроля воздушного пространства засекли над водами Баренцева моря норвежский самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon 20. Его тоже развернули с помощью истребителя ВКС.

© Photo : Пресс-служба Минобороны РФ Российские истребители сопроводили самолеты-разведчики США и Норвегии

Северный плацдарм НАТО

Доктор военных наук Константин Сивков в беседе с РИА Новости отметил, что пока в Осло пытаются дистанцироваться от мероприятий НАТО, но делать это все труднее.

"В случае смены руководства страны может случиться все что угодно, в том числе и появление американских военных баз, — говорит эксперт. — Норвегия уже разместила американский военный контингент для учений, принимает подводные лодки США на своих базах. Курс на милитаризацию очевиден. Как изменится ситуация — неизвестно. Но ясно, что по мере усиления военной и политической напряженности Осло будет уступать давлению Вашингтона. В том числе потому что на фоне ожидаемой жесткой битвы за Арктику норвежцы очень рассчитывают на американцев".

Об искусственном нагнетании обстановки и поисках внешнего врага свидетельствуют высказывания руководителя внешней разведки Норвегии Мортена Хага Лунде, который считает главной угрозой для королевства Россию и Китай. Особую озабоченность вызывают новые российские ракеты дальнего действия. Норвежец сослался на укрепление военных баз на Кольском полуострове и в северной части Баренцева моря, учения Северного флота, передовые системы вооружений. По его мнению, угроза исходит также от межконтинентального ракетного комплекса "Сармат", гиперзвуковых "Авангарда" и "Кинжала".

© Sputnik / Iliya Pitalev Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".

Население пугают "русской угрозой", в том числе с экранов телевизоров, отметил военный эксперт аналитического клуба "Валдай" Артем Куреев.

"Норвежский политический истеблишмент склонен видеть в России опасного соседа, фактически потенциального противника, — отметил он. — Два сезона местного сериала "Оккупация" о захвате страны при молчаливой поддержке ЕС Россией — тоже показатель".

А после окончания холодной войны, напомнил Куреев, северная монархия вела достаточно самостоятельную политику уже на Русском Севере. Так, норвежские спецслужбы пристально следили за состоянием Северного флота и даже поддерживали сепаратизм малых народов региона, попытавшись разыграть "поморскую карту" и заявить об отдельном "поморском субэтносе", пострадавшем от "российского империализма".

© AFP 2020 / NED ALLEY Морские пехотинцы США после приземления в Стордале, Норвегия. 16 января 2017

Усидеть на двух стульях

Надо отметить, Норвегия стояла у истоков Североатлантического альянса и вступила в блок в 1949-м, однако исторически старалась занимать довольно осторожную позицию, чтобы лишний раз не обострять отношения с Советским Союзом. Так, в Осло отказались строить иностранные военные базы в мирное время, а также исключили размещение атомного оружия и ракет средней дальности в стране. По отдельному соглашению в Норвегии расквартировали лишь несколько сотен американских морпехов.

Однако за счет географического положения эта скандинавская страна всегда имела для НАТО стратегическое значение. Ведь в непосредственной близости — единственный путь, по которому в Атлантику могли выйти советские, а затем и российские подводные лодки. Кроме того, Норвегия — ключевой элемент системы противовоздушной обороны альянса NADGE (NATO Air Defence Ground Environment). Отсюда начинался барьер из радиолокационных станций, тянущийся через всю Европу до Турции.

"Контроль над Норвегией позволял НАТО в случае войны не допустить или минимизировать прорыв советских атомных подводных лодок в Атлантику, — пояснил Куреев. — Вместе с тем Осло старалось убедить Москву в миролюбивом, оборонительном характере НАТО, не пуская базы альянса и США на свои территории. Впрочем, это никогда не мешало потомкам викингов принимать у себя глобальные учения альянса и размещать радиолокационные станции слежения".

Страна фьордов давно служит надежным прибежищем для атомных субмарин США, патрулирующих Северную Атлантику, — здесь обустроены аэродромы, на которых базируются натовские "летающие радары" AWACS и самолеты-разведчики. Есть авиационные базы для приема техники НАТО, множество складов тяжелого вооружения и готовая инфраструктура для размещения при необходимости сил союзников.

"Однако говорить, что Норвегия станет второй Польшей, нельзя — у Осло своя оборонительная доктрина, — подчеркивает эксперт. — Население может негативно воспринять размещение американских солдат в стране, и тут даже самые пугающие сериалы не помогут. Электорат расценит это как неспособность защититься своими силами, что не в пользу властей".

И все же большинство опрошенных аналитиков уверены: в ближайшие годы американцы зачастят на север Скандинавии. Причем отнюдь не с мирными целями.

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