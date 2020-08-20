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Мясоперерабатывающее предприятие

COVID-19 может сохраняться в замороженной еде - ученые

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200820/31371014/covid-19-mozhet-sokhranyatsya-v-zamorozhennoy-ede-uchenye.html

Ученые всего мира продолжают исследовать новый коронавирус, особенно интересует науку его выживаемость.

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Не менее трех недель может сохраняться коронавирус в замороженных продуктах - так утверждают сингапурские ученые. Соответствующие научные материалы опубликованы на ресурсе bioRxiv, сообщает РИА Новости

"Наши лабораторные исследования показали, что SARS-CoV-2 может выдерживать время и температуру, обусловленную условиями транспортировки и хранения при международной торговле продуктами питания. При добавлении SARS-CoV-2 к кусочкам курятины, лосося и свинины снижения уровня инфекционного вируса через 21 день при четырех градусах по Цельсию (стандартное охлаждение) и минус 20 градусах по Цельсию (стандартное замораживание) не наблюдалось", - отмечается в публикации.

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Авторы исследования утверждают, что "зараженные импортные продукты питания могут передавать вирус рабочим". По их мнению, помещения, связанные с пищевой промышленностью, требуют строгого соблюдения мер против коронавируса. Это частое мытье рук, дезинфекция соприкасающихся с пищевыми продуктами поверхностей, посуды и так далее.

Медик показывает образцы мазка на COVID-19. Архивное фото
© AFP 2020 / JACK GUEZ
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Ранее сообщалось, что следы коронавируса были обнаружены на образце, взятом с поверхности замороженных куриных крыльев, импортированных в Китай из Бразилии, а также на образцах с упаковки креветок, импортированных в Поднебесную из Эквадора.

Представители ВОЗ, со своей стороны, заявляли, что свидетельств передачи COVID-19 через еду нет. При этом отмечалось, что коронавирус может сохраняться на упаковке. 

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