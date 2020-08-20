В Беларуси открыто уголовное дело в связи с созданием Координационного комитета

Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности, заявил генпрокурор Беларуси, объясняя открытие уголовного дела.

КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Правоохранительные органы Беларуси возбудили уголовное дело по факту создания Координационного совета, пишет Sputnik Беларусь со ссылкой на заявление Генеральной прокуратуры.

"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса", ― заявил журналистам генпрокурор Беларуси Александр Конюк.

По его словам, группой граждан 18 августа 2020 заявлено о создании Координационного совета, целью которого в том числе является организация передачи власти.

Специальный Координационный совет был создан в Беларуси по инициативе бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Как пояснили Sputnik эксперты, статья 361 "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь" имеет "подследственность КГБ". Как правило, по этой статье уголовное дело возбуждает следственное управление этого ведомства". У этой статьи три части, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет.

Массовые акции протестов начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

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