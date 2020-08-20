  Вакцина против COVID-19: в испытаниях примут участие 40 тысяч человек

КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Очередной этап клинических испытаний российской вакцины против COVID-19 стартует на будущей неделе, в нем примут участие 40 тысяч человек. Об этом заявили глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и замдиректора центра Гамалеи по научной работе Денис Логунов, передает РИА Новости.

По их словам, предметом пристального наблюдения станет в том числе "иммуногенность и безопасность" вакцины. "Такой выборки по нашим расчетам будет хватать для того, чтобы доказать, что вакцина, если она будет эффективна, то она достойна применения и регистрации уже постоянной", - сказал Логунов. Если это условие будет соблюдено, вакцина сможет выйти в широкий гражданский оборот, добавил он.

Кирилл Дмитриев уточнил, что нынешние испытания - это не третья фаза, а пострегистрационные исследования, так как регистрация вакцины уже состоялась."Они пройдут полностью по международным стандартам, это будет рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое клиническое исследование", - заявил он и добавил, что клинические испытания вакцины пройдут в ОАЭ, Саудовской Аравии, на Филиппинах. Возможно, что удастся договориться с ответственными структурами в Индии или Бразилии.

Минздрав РФ ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Ей дали название "Спутник V".

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