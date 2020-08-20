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На МКС обнаружена незначительная утечка воздуха - источник

© Photo : Roscosmos / Ivan Vagner
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200820/31375574/na-mks-obnaruzhena-neznachitelnaya-utechka-vozdukha-istochnik.html

Небольшое ЧП на Международной космической станции. Однако, как сообщается, экипажу ничто не угрожает.

 КИШИНЕВ, 20 авг — Sputnik. Небольшую утечку воздуха выявили на Международной космической станции, передает РИА Новости.

Отмечается, что неполадка, вероятно, имеет место в американском сегменте, но для безопасности экипажа угрозы нет.

"На МКС зафиксирована незначительная утечка воздуха. Для поиска ее источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними", - сказал собеседник агентства. 
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А пока экипаж изолируется на российском сегменте станции на трое суток - об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"По данным главной оперативной группы управления российского сегмента МКС, в пятницу члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях американского сегмента", - сказали в госкорпорации.Такое решение принято совместно с американской стороной. 

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Нынешний экипаж МКС составляют российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

Утечку воздуха на Международной коспической станции уже фиксировали, это произошло в августе 2018 года. Выяснилось, что ее причиной стало рукотворное отверстие в космическом корабле "Союз". Причина появления отверстия неизвестна до сих пор.  

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