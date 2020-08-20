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Twitter перестал выдавать в поиске учетные записи Sputnik

© REUTERS / Kacper Pempel
Общество
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В пресс-службе МИА "Россия сегодня" сравнили подобные действия с цензурой, отметив, что Twitter перестал быть свободной социальной сетью

КИШИНЕВ 20 авг - Sputnik. Социальная сеть Twitter перестала выдавать учетные записи Sputnik, если пользователь не был ранее подписан или не заходил на аккаунты Sputnik. Об этом сообщает пресс-служба МИА "Россия сегодня".

"Судя по всему, Twitter перестал быть свободной социальной сетью и площадкой для плюрализма мнений, став политически ангажированной и жестко цензурируемой организацией", - отметили в пресс-службе.

Телеканал Russia Today. Архивное фото
© Sputnik / Евгений Биятов
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РИА Новости направило два запроса в Twitter с просьбой прокомментировать ситуацию, но на данный момент ответа от американской компании так и не поступило.

Ранее в поиске Twitter перестали также появляться аккаунты RT. Администрация микроблога сообщала, что начала маркировать страницы СМИ, которые находятся под контролем властей, а также аккаунты властей постоянных членов Совбеза ООН, основных государственных чиновников, в том числе глав МИД, послов и официальных представителей и главных дипломатических лидеров. При этом маркировке стали подвергаться только учетные записи, связанные с Россией и Китаем. 

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Тема:
Преследование Sputnik и RT в США и Европе (99)


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