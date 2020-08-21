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В полном доступе: когда смартфон передает информацию о местонахождении

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200821/31368138/polnostyu-dostupny-kogda-smartfon-peredaet-informatsiyu-o-mestonakhozhdenii.html

Как определить, где вы находитесь, если ваш смартфон выключен - оказывается, есть вариант, и не один.

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Отключение геолокации не делает владельца смартфона полностью недоступным для слежки. При этом есть множество способов определения местнонахождения. Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель группы поддержки продаж сетевых решений компании "Инфосистемы джет" Дмитрий Каросанидзе.

Смартфон
© Sputnik / Владимир Астапкович
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"Смартфон передает данные не только при отключенной геолокации, но и в выключенном состоянии. Он продолжает взаимодействовать с сетью и передавать информацию о местонахождении пользователя и силе сигнала от разных базовых станций. Эти данные попадают как к производителям устройств, так и к сотовым операторам – у них есть все возможности контролировать, где находится аппарат", — уточнил он.

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Единственный вариант, когда можно остановить передачу данных, предусматривает извлечение из гаджета батареи. Но в современных устройствах это невозможно, подчеркнул Каросанидзе.

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