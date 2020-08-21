Роспотребнадзор выяснит, есть ли возбудители COVID-19 в продуктах

Ситуация по коронавирусной инфекции в мире остается неблагополучной. Влияние COVID-19 детально изучает российское ведомство в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Исследования, которые помогут выявить возбудителя коронавирусной инфекции в продуктах питания, организовала Федеральная служба России по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), сообщает РИА Новости.

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"Роспотребнадзором организованы исследования по выявлению возбудителя COVID-19 в объектах окружающей среды и пищевых продуктах в пилотных территориях", - говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор также изучал пробы воды. По словам главы службы Анны Поповой, "не было обнаружено ни живого коронавируса, ни его остатков".

Ранее итогами своих исследований с общественностью поделились сингапурские ученты. Они установили, что коронавирус может сохраняться в замороженных продуктах не менее трех недель. Однако представители ВОЗ, со своей стороны, заявляли, что свидетельств передачи COVID-19 через еду нет.

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В мире в настоящее время количество подтверждённых случаев коронавируса превысило 22,6 миллиона. От осложнений, вызванных COVID-19, на планете скончалось более 794 тысяч человек.

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