00:32 22 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD16.64
  • RUB0.23
  • RON4.07
  • UAH0.61
Поиск

Роспотребнадзор выяснит, есть ли возбудители COVID-19 в продуктах

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
Получить короткую ссылку
45 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200821/31384166/rospotrebnadzorvyyasnit-est-li-vozbuditeli-covid-19-v-produktakh.html

Ситуация по коронавирусной инфекции в мире остается неблагополучной. Влияние COVID-19 детально изучает российское ведомство в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Исследования, которые помогут выявить возбудителя коронавирусной инфекции в продуктах питания, организовала Федеральная служба России по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), сообщает РИА Новости.

Эксперт, доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов
© Photo : из архива автора
Иммунолог: как правильно подготовиться к вакцинации от коронавируса

Коронавирусом болели еще в 2012 году: новая гипотеза ученых>>>

"Роспотребнадзором организованы исследования по выявлению возбудителя COVID-19 в объектах окружающей среды и пищевых продуктах в пилотных территориях", - говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор также изучал пробы воды. По словам главы службы Анны Поповой, "не было обнаружено ни живого коронавируса, ни его остатков".

Ранее итогами своих исследований с общественностью поделились сингапурские ученты. Они установили, что коронавирус может сохраняться в замороженных продуктах не менее трех недель. Однако представители ВОЗ, со своей стороны, заявляли, что свидетельств передачи COVID-19 через еду нет.

Популяционный иммунитет к коронавирусу: что показывает исследование>>>

В мире в настоящее время количество подтверждённых случаев коронавируса превысило 22,6 миллиона. От осложнений, вызванных COVID-19, на планете скончалось более 794 тысяч человек. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

"Российская вакцина от коронавируса: просто, как все гениальное"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ярмарка меда в Кишиневе
Ко дню пчеловода: в центре Кишинева проводится ярмарка меда
Крупнейший в истории: парк Патриот готовится к форуму Армия-2020
Крупнейший в истории: парк "Патриот" готовится к форуму "Армия-2020" - видео
Где в Кишиневе пройдут школьные ярмарки
Школьные ярмарки в Кишиневе: полный список адресов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться